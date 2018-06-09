Офисные сотрудники самарского аэропорта во время ЧМ-2018 будут работать помощниками поваров

Уже на следующей неделе Самара начнет принимать многочисленных футбольных болельщиков со всего света. «СГ» выяснила, как в это время будут работать наши воздушные ворота - аэропорт Курумоч.



Терминалы, полосы и дебютанты



Пассажирский терминал Курумоча стал первым в России объектом транспортной инфраструктуры, построенным с нуля к Чемпионату мира по футболу. Завершаются реконструкция и дополнительное оснащение второго терминала, в Курумоче его называют «историческое здание аэровокзала». «Перезагрузка» позволила сделать его современным и красивым. Вместе с главным и бизнес-терминалами старый аэровокзал также будет обслуживать пассажиров во время ЧМ.



В декабре прошлого года была сдана в эксплуатацию новая взлетная полоса - ИВПП-2. Ее протяженность 3001 метр, ширина - 45 метров (плюс укрепленные девятиметровые обочины с обеих сторон). Полоса оснащена самым современным светосигнальным оборудованием, что позволяет осуществлять взлет и посадку воздушных судов в любую погоду, даже в условиях нулевой видимости. Асфальтобетонное полотно идеально ровное - «пятерка» по классификации специалистов. Технические характеристики новой полосы позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда, такие как Boing-777 и Airbus-340.



Реконструкция аэропортовой инфраструктуры обеспечивает рост пропускной способности Курумоча и требуемый уровень безопасности полетов. За время ЧМ наши воздушные ворота готовятся дополнительно обслужить около 300 рейсов. Из них 126 - внутренние, остальные - международные. Это рейсы с национальными сборными, руководством FIFA, организованными группами болельщиков, бизнесавиация.



Не обойдется и без дебютов. Самарский аэропорт впервые примет машины таких авиакомпаний, как Swiss International Air Lines, Iberia,

Scandinavian Airlines System, Brussels Airlines и Air Leisure.



Впервые в Курумоче будут обслуживать широкофюзеляжный Boeing 777-300ER, на котором в Самару прилетят более 400 болельщиков сборной Колумбии. Разрешение на обслуживание этого типа воздушных судов самарский аэропорт получил в мае 2018 года.



Круглосуточно на посту



Справиться с наплывом пассажиров помогут волонтеры.



- 130 волонтеров направит оргокомитет турнира, еще 27 - студенты Самарского авиационного колледжа, - рассказывает руководитель службы персонала Международного аэропорта Курумоч Юлия Тихонова. - Учащиеся колледжа проходят практику в аэропорту, они знают, как устроено предприятие изнутри. Поэтому мы можем допустить

их туда, куда другим волонтерам, несмотря на Чемпионат, вход запрещен, - в стерильные зоны. Это зоны прилета и вылета, где пассажиры ожидают свой рейс после регистрации.



Главное, чем будут заниматься волонтеры, - помогать пассажирам ориентироваться в терминалах и на привокзальной территории. Добровольцев вооружат планшетами, куда будет поступать вся информация о рейсах в зависимости от места, где они будут работать, - новый терминал, историческое здание или бизнес-терминал. Финальное обучение волонтеров пройдет в ближайшие дни, буквально перед

стартовым свистком.



- Волонтеры будут работатькруглосуточно, - продолжает Тихонова. - Поэтому на территории двух терминалов оборудуем штабы, где ребята смогут перекусить, отдохнуть, а затем с новыми силами вернуться к работе. Помещения уже оборудованы мебелью и всем необходимым.



Выйти из офиса



Волонтеры - это, конечно, хорошо, но за стойку регистрации добровольца не поставишь. Поэтому предстоящий Чемпионат пусть ненадолго, но существенно изменит устоявшийся график для некоторых представителей административно-управленческого

персонала. Они будут трудиться в производственных подразделениях во время пиковых нагрузок. Несколько десятков человек из числа инженерно-технических работников, бухгалтеров и экономистов уже получили допуск по самостоятельной регистрации пассажиров, прошли практику. Несколько офисных сотрудников вольются в команду по обслуживанию клиентов (обычно это подразделение занимается розыском пропавшего багажа, что, с учетом огромного количества рейсов, не исключено). Еще восемь человек на время

Чемпионата переквалифицируются в комплектовщиков бортпитания, сейчас они оформляют санитарные книжки.



Общий язык



В преддверии ЧМ все сотрудники Курумоча прошли дополнительный инструктаж по безопасности. Кроме того, изучали «их нравы», чтобы правильно общаться с болельщиками.



- Например, уругвайцы уравновешенны, доброжелательны, - комментирует Тихонова. - Они живо и открыто выражают свои эмоции, приветствуют друг друга крепким рукопожатием и похлопыванием по плечу. Сербы знают и любят русский язык, стараются перейти на него при общении. Австралийцы общительны, но при этом ценят личное пространство. А вот датчане сдержанны, но тают, когда хвалят их страну, когда демонстрируют знания ее географии, истории, культуры. Датчане очень пунктуальны, в отличие от костариканцев, для которых опоздание на 15-30 минут - норма. Эту особенность нужно учитывать и волонтерам, и сотрудникам аэропорта - самолет ждать не будет.



Конечно, персонал дополнительно подтянули по английскому. Преподаватель языка, в том числе и технического, работает в учебном центре Курумоча. В первую очередь обучали тех сотрудников, что задействованы в работе с пассажирами, - службы перевозки и наземного обслуживания¸ сотрудников бизнес-терминала. Разговорники с фразами, наиболее популярными в сфере их профессиональной компетенции, получили сотрудники всех служб, даже парковщики. С испанским сложнее, но среди волонтеров есть люди, владеющие этим языком.



- Подготовка к Чемпионату в общей сложности длилась около двух лет. Возможны нюансы, но мы сделали все возможное, чтобы достойно встретить гостей. При этом постараемся, чтобы наши сезонные пассажиры, летящие на отдых, не испытывали никаких неудобств в этот непростой период. Нам одинаково дороги все пассажиры, - подводит итог Юлия Тихонова.