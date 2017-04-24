Одобрена смета на снос объектов и устройство коммуникаций у «Самара Арены»
Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, благоустройство территории вокруг стадиона будет осуществляться в 2 этапа.
1-ый этап подразумевает снос ряда объектов, переустройство коммуникаций, попадающих под застройку и планировочные работы. На 2 этапе запланированы решения по устройству «дорожных одежд», систем водоотвода, наружного освещения и подсветки, видеонаблюдения, навигации и озеленения. Сюда же включено проектирование вертолетной площадки.
В настоящий момент одобрена смета первого этапа работ. Как ранее писал sgpress.ru, положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию 1 этапа благоустройства территории получено еще в феврале. Тогда же сообщалась, что на экспертизу передан проект 2-го этапа.
Сообщается, что основные работы на объекте начнутся летом этого года. Финансирование будет осуществляться из средств областного бюджета. На реализацию мероприятия всего на 2017-2018 годы предусмотрены средства в размере 1 757, 996 млн. рублей, в том числе в 2017 году - 1 212,13 млн. рублей, в 2018 году - 545,87 млн. руб.
Также проект благоустройства и озеленения включает устройство проездов вокруг стадиона и к тренировочным площадкам. Планируется сделать проезды между ул. Дальней и ул. Демократической, ул. Дальней и разворотной площадкой с автостоянкой.
1-ый этап подразумевает снос ряда объектов, переустройство коммуникаций, попадающих под застройку и планировочные работы. На 2 этапе запланированы решения по устройству «дорожных одежд», систем водоотвода, наружного освещения и подсветки, видеонаблюдения, навигации и озеленения. Сюда же включено проектирование вертолетной площадки.
В настоящий момент одобрена смета первого этапа работ. Как ранее писал sgpress.ru, положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию 1 этапа благоустройства территории получено еще в феврале. Тогда же сообщалась, что на экспертизу передан проект 2-го этапа.
Сообщается, что основные работы на объекте начнутся летом этого года. Финансирование будет осуществляться из средств областного бюджета. На реализацию мероприятия всего на 2017-2018 годы предусмотрены средства в размере 1 757, 996 млн. рублей, в том числе в 2017 году - 1 212,13 млн. рублей, в 2018 году - 545,87 млн. руб.
Также проект благоустройства и озеленения включает устройство проездов вокруг стадиона и к тренировочным площадкам. Планируется сделать проезды между ул. Дальней и ул. Демократической, ул. Дальней и разворотной площадкой с автостоянкой.
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