Один погиб, и семеро получили ранения в авариях на дорогах Самары и области

По данным ГУ МВД России по Самарской области, всего за минувшие сутки в регионе произошло 5 ДТП и 1447 нарушений Правил дорожного движения. Среди пострадавших в авариях несовершеннолетних не было.



Одно из ДТП произошло утром на территории Промзоны №2 в городе Отрадном.



По материалам ГИБДД, 51-летний водитель автомобиля КамАЗ превысил скорость и не справился с управлением. Грузовик вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с ГАЗелью.



Водитель ГАЗели получил телесные повреждения и был доставлен бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих машин находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.