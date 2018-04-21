Один из бункеров под площадью Куйбышева могут открыть для посещения





«Народные» проекты

Музей имени Алабина в течение года реализует народный проект «Пишем историю вместе». Горожане приносят старые фото- и видеоматериалы, документы из своих семейных архивов. Поступило уже около тысячи предметов, писем, снимков. Записаны воспоминания 12 самарцев, которые в разное время занимали значимые посты и многое могут рассказать об истории города и губернии в разные периоды. Проект решено продолжать, поскольку он приносит интересные находки. Музейщики ставят акцент: не хватает бытовых повседневных раритетов совсем недалеких 90-х годов. Они могли бы вписаться и в музейные собрания, и в региональную составляющую мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история».

Кстати, прямо на заседании пополнили копилку проекта. Заместитель председателя региональной Общественной палаты Павел Покровский передал в музейные фонды раритет советского времени, чудом сохранившийся в здании бывшего Дома печати. Это переходящее красное знамя «Передовикам прессы» 1972 года.

Председатель национально-культурного центра «Масторава» Любовь Колесникова рассказала о строительстве Парка дружбы народов в Куйбышевском районе. В мае уже планируется завершить работы на 12 национальных подворьях, а в августе - сдать весь комплекс. Создается он активистами многих общественных организаций, национально-культурных центров с участием историков, этнографов, носителей культурных традиций и социально ответственного бизнеса.

Особый интерес вызвало выступление самарских блогеров «Самара подземная (бункеры и укрытия)». Диггеры - исследователи подземных коммуникаций - собрали богатый материал по сооружениям времен Великой Отечественной войны. Бункер Сталина всем известен, туда организуют экскурсии. В бункер Жукова на территории военного санатория «Волга» теперь тоже можно попасть. Но под площадью имени Куйбышева есть еще два подземных объекта в очень неплохом состоянии, они тоже могли бы вписаться в экскурсионные маршруты. Врио руководителя регионального департамента туризма Михаил Мальцев внес обнадеживающую нотку: в перспективе один из этих объектов интересен, он во много раз объемнее бункера Сталина, и при его приведении в порядок тема «Куйбышев - запасная столица» зазвучала бы еще весомее. Но бункер требует реконструкции с монтажом вентиляции. Только после этого он оживет и станет объектом посещений.

В залах областного музея имени Алабина прошло расширенное выездное заседание комиссии Общественной палаты губернии с участием представителей туристической отрасли, музейного сообщества и регионального штаба Общероссийского народного фронта. Развернулось обсуждение на тему, как институты гражданского общества участвуют в охране и популяризации памятных мест Самары и тем самым помогают в организации продуманных туристических маршрутов.