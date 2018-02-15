15 февраля 2018 года,
13:14
$ 57.59    71.23   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Один день с реанимацией

В любое время дня и ночи, в выходные и праздники, в любую погоду эти специалисты спешат, чтобы снять боль, спасти нас. Журналисты «СГ» провели один день с реанимационной бригадой центральной подстанции Самарской станции скорой медицинской помощи. Врач Мария Маслова и медсестры-анестезисты Людмила Степанова, Анжелика Алексашина работают вместе 12 лет. Реанимационная бригада получает самые сложные вызовы, мчится к больным, которые не могут ждать, находятся на грани жизни и смерти. Инфаркты, инсульты, потеря сознания, полученные в ДТП травмы, ранения, падения с высоты. «Вытаскивать» таких пациентов - это и есть ежедневная работа реанимационной бригады.  

Палата на колесах

Бригада Масловой заступила на сутки в 8 утра. Я присоединяюсь около 11. Получаю спецодежду - голубую рубашку, теплую бордовую куртку и становлюсь на время своей. По селекторной связи объявляют: «Машину Масловой! 122-я! Машину Масловой!» Вызов в Железнодорожный район. Женщина, 92 года. Низкое давление, слабый пульс. Ранее к пациентке прибыла врачебная бригада «неотложки», но просит поддержки реаниматологов.

Маслова садится впереди, рядом с водителем Евгением. Я с медсестрами еду в салоне. Реанимационная машина - как маленькая, компактная передвижная больничная палата. На полках - чемоданчики с медикаментами и оборудованием.

Степанова трудится на «скорой» 33 года, а Алексашина - 28 лет.

- Работа у нас тяжелая, но достойная: мы помогаем людям, - говорят они. - Каждый вызов - волнение, выброс адреналина. Через 10 минут мы у дома пациента. Кстати, «скорая» двигается с включенными проблесковыми маячками, сиреной и по встречке только в экстренных случаях. Как правило, когда доставляет сложного пациента в больницу.

На вызове встречает племянница 92-летней женщины. В квартире пахнет лекарствами. Врач бригады, который приехал до нас, показывает Масловой листы кардиограммы. Степанова измеряет давление. Пульс - 30 ударов в минуту. Алексашина заполняет бумаги, подобные «бюрократические» моменты - неизбежная часть работы медиков. Маслова опрашивает племянницу, чтобы понять, что произошло, установить причинно-следственные связи.

Старушка живет одна. Почувствовав себя плохо, позвонила участковому врачу. Тот посоветовал выпить определенное лекарство. Оно сразу не подействовало, тогда пациентка приняла еще таблетку. В итоге - передозировка, давление снизилось до критических показателей. Больной ставят капельницу с антидотом, который нейтрализует действие первого лекарства. Женщина в сознании и соглашается ехать в больницу, подлечиться.

Срочно нужны сильные руки - трое мужчин, чтобы донести пациентку на носилках до машины «скорой». Часто это становится проблемой. Так вышло и в этот раз. Племянница, собираясь впопыхах в больницу, говорит: никого не знает из соседей, готова заплатить медикам за транспортировку. Те по понятным причинам отказываются. Через некоторое время сосед и прохожий, которого Алексашина поймала на улице, погружают в машину больную, укутанную в домашнее одеяло.

В приемном покое больницы врач хотел было поспорить с Масловой насчет диагноза и отказать в госпитализации. Тогда бы женщину пришлось везти в другое учреждение. Но Маслова настаивает, что права. Пациентку забирают в палату.

Потеря пациента - редкость

Возвращаемся на подстанцию. Медсестры ждут вызова в своей комнате отдыха, врачи - в своей. Я остаюсь с Масловой. В помещении - письменный и обеденный столы, холодильник, микроволновка, застеленные кушетки.

- Работа нравится тем, что я делаю то, чего не могут другие. Чтобы поставить диагноз больному без анализов, с ограниченным арсеналом аппаратуры, нужно определенно мыслить. А затем быстро принимать меры, чтобы стабилизировать пациента. Так умеют только врачи скорой помощи, - говорит Маслова.

Неизбежно говорим о самом страшном. Мария рассказывает, что смерть в машине «скорой» - редкость. Если человеку очень плохо, то его реанимируют на месте. За 12 лет работы умерли только два пациента. Один из них - председатель военно-врачебной комиссии Самарской области Валерий Кандыба. Громкий был случай, о нем сообщали многие СМИ. В 2015 году бригада Масловой везла его в больницу после попытки суицида - он ударил себя ножом. В «неотложке» решил завершить начатое и нанес себе второе, смертельное ранение.

Главная новость

Но снова к работе. Вызов в Промышленный район: мужчина, 71 год, потерял сознание. Пока добираемся, медики делятся друг с другом домашними новостями и обсуждают главную отраслевую - повышение зарплаты с 1 января. Это поддержит службу, привлечет новые кадры. Как потом пояснил мне главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов, ежемесячно врач на ставку будет получать от 55 тысяч рублей, фельдшер - от 30 тысяч, медсестра - от 25 тысяч, а водитель - от 28 тысяч. Редко кто из медиков трудится на одну ставку, большинство, чтобы заработать, берут дополнительные смены. Сейчас в самарской «скорой» - 50-55 бригад, а еще полгода назад было 40-42. В идеале должно быть 60-70, к этому и будут стремиться.

На вызове встречает семья больного - дочь, внучка. Мужчина пришел в себя после обморока, лежит на кровати, тяжело дышит. У него высокое давление. Степанова делает горячий укол магнезии, которому пациент сначала противится. Дочь жалуется: несмотря на недомогания, отец не хочет ходить по врачам. И сейчас он отказывается ехать в больницу.

- Может, пора уже... - обреченно шепчет он.

- Мы только что были у бабушки, 92 года, и она еще пожить хочет, - парируют медики.

- Вам что, заняться больше нечем, кроме как умирать?

- Все надоело...

На следующий день, по сообщению «скорой», к нему придет участковый врач. Маслова советует обратить внимание также на обострившийся бронхит курильщика.

Все равно помогают

У медиков есть полчаса на обед. Маслова полулежа перекусывает, читая книгу. Приходит врач другой бригады. Он, уплетая пельмени, размышляет о симптомах и диагнозах. Вспоминает, как однажды вызывали на невидимого мальчика. Маслова добавляет: как-то ездила к невиданным существам, шуршавшим за шкафом. В таких случаях тому, кто вызывал медиков, показана психиатрическая помощь.

Вызов в Октябрьский район. Женщина, 81 год, сильная боль в груди. На месте Маслова предполагает: анемия и, как следствие, нарастающая сердечная недостаточность, слабость, одышка, отеки. Знакомая история - отказ от госпитализации. Медики и внук уговаривают женщину не отчаиваться, лечиться. Однако пациентка уверена, что пожила до 80 и хватит, тем более недавно дочь похоронила. Внук не выдерживает и переходит на крик: «Не неси ерунду!» Медики удивляются. Ведь обычно пожилые ждут «скорую» с собранными сумками, чтобы она как такси доставила их в больницу.

Потом перевозим женщину 62 лет из одной из больниц в кардиологический диспансер. Маслова подозревает: два дня назад у нее был инфаркт, но с неверным диагнозом пациентку по ошибке взяли в отделение неврологии.

Медики, работающие на «скорой», видят сотни человеческих историй, и им приходится оказывать не только медицинскую, но и психологическую помощь, понимать пациентов, быть терпеливыми, вежливыми, настойчивыми. Они не могут оставить пьяницу, наркомана, бездомного, даже если он бросается с кулаками, оскорбляет. Для буйных врачи вызывают полицию и все равно помогают. Возвращаются на станцию, чтобы, если будет возможность, немного отдохнуть и снова услышать: «Машину Масловой!»
Дата: 15 февраля 2018 , 11:03
122
Автор текста: Лариса Дядякина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре состоится фестиваль межрегиональной лиги КВН
15 февраля 2018
92
В Самаре состоится фестиваль межрегиональной лиги КВН
Каким будет зимний «Пластилиновый дождь». Программа фестиваля
15 февраля 2018
111
Каким будет зимний «Пластилиновый дождь». Программа фестиваля
В Самаре обновляют Дом самарского купца Бобермана и
15 февраля 2018
127
В Самаре обновляют Дом самарского купца Бобермана и "Камерную сцену"
Один день с реанимацией
15 февраля 2018
122
Один день с реанимацией
На Алма-Атинской столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2018
244
На Алма-Атинской столкнулись четыре автомобиля
no photo
15 февраля 2018
185
Трое детей сгорели из-за пьяного отца
В Самаре начали выбирать проекты обновления парков и скверов
15 февраля 2018
156
В Самаре начали выбирать проекты обновления парков и скверов
Полиция опубликовала видео обыска в нарколаборатории
15 февраля 2018
163
 
Полиция опубликовала видео обыска в нарколаборатории
Прошлое и будущее самарской крепости
15 февраля 2018
157
1
Прошлое и будущее самарской крепости
Лента новостей
15 февраля 2018 , 11:34
111
Каким будет зимний «Пластилиновый дождь». Программа фестиваля
Все желающие смогут увидеть выступления артистов из Самары и других городов России, танцевальные...
15 февраля 2018 , 11:34
92
В Самаре состоится фестиваль межрегиональной лиги КВН
Н а сцене КРЦ «Звезда» выступят лучшие команды Самарской области, других регионов РФ...
15 февраля 2018 , 11:25
127
В Самаре обновляют Дом самарского купца Бобермана и "Камерную сцену"
В историческом центре продолжает расти число усадеб, где проводится ремонт с элементами...
15 февраля 2018 , 11:03
122
Один день с реанимацией
Журналисты «СГ» провели один день с реанимационной бригадой центральной подстанции...
15 февраля 2018 , 10:59
244
На Алма-Атинской столкнулись четыре автомобиля
Авария произошла в Самаре в среду, 14 февраля, в 16:25.
15 февраля 2018 , 10:42
185
Трое детей сгорели из-за пьяного отца
Трагедия произошла в среду, 14 февраля, в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
15 февраля 2018 , 10:25
156
В Самаре начали выбирать проекты обновления парков и скверов
Самарцам решать, какие улицы, парки, площади, аллеи и скверы благоустроят в 2018 году. 
15 февраля 2018 , 10:24
163
 
Полиция опубликовала видео обыска в нарколаборатории
Операция прошла в Самарской области 10 февраля.
15 февраля 2018 , 09:50
157
Прошлое и будущее самарской крепости
Для большинства исторических городов крепость - это важнейшая часть истории и идентичности....
15 февраля 2018 , 09:39
156
Лучше всего убирают дворы в Самарском, Ленинском и Железнодорожном районах
В Самаре от снега и наледи расчистили 80% дворов и 85% крыш многоквартирных домов
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре в столкновении четырех легковушек пострадали четыре человека
27 января 2018
2743
 
В Самаре в столкновении четырех легковушек пострадали четыре человека
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей
5 февраля 2018
2499
В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей
  Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
Где в Самаре установят камеры против нарушителей ПДД. Адреса
24 января 2018
2323
2
Где в Самаре установят камеры против нарушителей ПДД. Адреса
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
В Самару поставили новые автобусы МАЗ из Белоруссии
13 февраля 2018
2322
В Самару поставили новые автобусы МАЗ из Белоруссии
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
Главное за неделю в Самаре
19 января 2018
2307
 
Главное за неделю в Самаре
 
В парках Самары работает Love-почта
7 февраля 2018
656
В парках Самары работает Love-почта
С ее помощью можно отправить валентинку.
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5
5 февраля 2018
634
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
Вопрос развязок на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова обсудят с автомобилистами
16 января 2018
1061
Вопрос развязок на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова обсудят с автомобилистами
Встреча представителей правительства Самарской области с общественниками состоится в четверг, 18...
В 2017 году самарцы чаще всего летали в Москву и Анталью
16 января 2018
430
В 2017 году самарцы чаще всего летали в Москву и Анталью
  Курумоч подвел итоги работы в 2017 году.
Как правильно купаться в проруби на Крещение
16 января 2018
605
Как правильно купаться в проруби на Крещение
В ночь с четверга на пятницу, 19 января, православные самарцы будут отмечать праздник Крещения...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.