Один день из жизни травмпункта
Как устроена работа травматологического пункта, какие специалисты в нем трудятся и какую помощь они могут оказать. Об этом рассказал заведующий отделением №1 больницы имени Пирогова Александр Галочкин.
Без перерывов
Пациенты поступают сюда круглосуточно - на машине «скорой помощи» или добираются сами. В приемной почти всегда людно, кто-то приходит на осмотр, кто-то за справкой для работы. Здесь принимают и взрослых, и детей. Маленькими пациентами занимаются специалисты в отдельном кабинете.
Если есть подозрение на повреждение костей, то прямо здесь сделают рентгеновский снимок. При необходимости в соседнем кабинете изготовят гипс, который уже наложат на перелом.
В перевязочной комнате раны обрабатывают, накладывают бинты. Также медики оказывают первичную хирургическую обработку. На приеме постоянно находятся травматолог-ортопед и медицинские сестры.
Детское отделение почти не отличается от взрослого. Там работают такие же специалисты плюс детский хирург. В общей сложности в травмпункте трудятся 10 врачей, 16 медицинских сестер и санитаров.
- Те, кто получил рану, нуждаются в экстренной профилактике столбняка. Для этого у нас функционирует прививочная. Вакцинацию делают еще при укусах животных и клещей. Прививку мы делаем один раз, а затем направляем на дальнейший курс лечения, по месту регистрации полиса, - рассказал Галочкин.
Тяжелых больных здесь держат до стабилизации состояния. Затем их переводят в профильные больницы. Например, когда пациент с переломом пальцев нуждается в оказании «продвинутой» медицинской помощи, его направят в учреждение, где занимаются хирургией кисти. Там ему восстановят сухожилия, проведут кожную пластику, то есть сделают все, чтобы уже полностью восстановить конечность.
Зимой и летом
Специалисты говорят, что определенного времени года, когда горожане получают больше всего травм, нет. Между зимой и летом есть разница в характере повреждений. Если в холодное время года больше страдают от падений на льду, которые могут закончиться ушибами, вывихами и переломами, то в теплое статистика держится за счет травм, полученных при занятиях спортом.
Скоро в травмпункте появятся и пострадавшие от укусов насекомых. После атаки клеща медики рекомендуют обратиться к врачу-инфекционисту. Это необходимо для того, чтобы выяснить, переносит ли насекомое инфекционное заболевание. Так как найти такого специалиста в круглосуточном режиме сложно, все обращаются в травмпункт. Здесь клеща извлекают из ранки, а затем отправляют на исследование в санэпидемстанцию.
Еще одна особенность лета - рваные раны.
- Также многие пользуются опасными инструментами и техникой: бензопилами, электрорубанками. Люди получают раны и травмы, потому что все эти приспособления стали очень доступными, - отметил специалист.
Были в практике Галочкина и необычные травмы. К ним относятся укусы экзотических зверей. Бывает, что самарцы из теплых
стран привозят не только сувениры, но и раны, которые нанесли дикие животные. Например, к доктору обращались пострадавшие от укусов обезьян.
Криминальный след
Также Александр Галочкин рассказал, как вести себя, если вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Некоторые незнающие граждане покидают место аварии и едут в травмпункт. Так делать не нужно.
- Есть специальный алгоритм действий. На место ДТП необходимо вызвать «скорую помощь». Ни в коем случае нельзя покидать его. Водители, которые хотят оказать помощь сами, уезжают в больницу с пострадавшим. Фактически они скрываются с места происшествия, а это уже влечет за собой наказание, - пояснил Галочкин.
При криминальном характере травм информацию всегда передают в правоохранительные органы. Даже когда пострадавший отрицает факт умышленного удара или ранения, это должны проверить полицейские.
- Медики обязаны сообщить в полицию о тяжелых травмах. У нас всегда происходит взаимодействие с правоохранителями. В драке в основном ломают пятые пястные кости, это так называемый перелом боксера. Доктор обязан это зафиксировать, - уточнил Галочкин.
По словам врача, работать в травмпункте сложно, поэтому приходят сюда только самые выносливые и увлеченные профессией люди. Они должны быть максимально сконцентрированы на пациенте, должны уметь правильно и быстро действовать в экстренных ситуациях.
***
В Самаре работает несколько травматологических пунктов, которые оказывают круглосуточную помощь. Они есть при больнице имени Семашко, городской больнице №10 в Куйбышевском районе и в поселке Управленческий.
Один из первых травматологических пунктов появился в Поволжье в 1962 году при больнице имени Пирогова. До этого работникам «скорой помощи» приходилось тратить много времени на пострадавших с незначительными травмами,
которые не сильно угрожали жизни.
В среднем в травмпункт поступает 70 - 80 взрослых пациентов в сутки. Детей - в два раза меньше. В год сюда обращается около 24 тысяч взрослых и 12 тысяч маленьких пациентов.
Без перерывов
Пациенты поступают сюда круглосуточно - на машине «скорой помощи» или добираются сами. В приемной почти всегда людно, кто-то приходит на осмотр, кто-то за справкой для работы. Здесь принимают и взрослых, и детей. Маленькими пациентами занимаются специалисты в отдельном кабинете.
Если есть подозрение на повреждение костей, то прямо здесь сделают рентгеновский снимок. При необходимости в соседнем кабинете изготовят гипс, который уже наложат на перелом.
В перевязочной комнате раны обрабатывают, накладывают бинты. Также медики оказывают первичную хирургическую обработку. На приеме постоянно находятся травматолог-ортопед и медицинские сестры.
Детское отделение почти не отличается от взрослого. Там работают такие же специалисты плюс детский хирург. В общей сложности в травмпункте трудятся 10 врачей, 16 медицинских сестер и санитаров.
- Те, кто получил рану, нуждаются в экстренной профилактике столбняка. Для этого у нас функционирует прививочная. Вакцинацию делают еще при укусах животных и клещей. Прививку мы делаем один раз, а затем направляем на дальнейший курс лечения, по месту регистрации полиса, - рассказал Галочкин.
Тяжелых больных здесь держат до стабилизации состояния. Затем их переводят в профильные больницы. Например, когда пациент с переломом пальцев нуждается в оказании «продвинутой» медицинской помощи, его направят в учреждение, где занимаются хирургией кисти. Там ему восстановят сухожилия, проведут кожную пластику, то есть сделают все, чтобы уже полностью восстановить конечность.
Зимой и летом
Специалисты говорят, что определенного времени года, когда горожане получают больше всего травм, нет. Между зимой и летом есть разница в характере повреждений. Если в холодное время года больше страдают от падений на льду, которые могут закончиться ушибами, вывихами и переломами, то в теплое статистика держится за счет травм, полученных при занятиях спортом.
Скоро в травмпункте появятся и пострадавшие от укусов насекомых. После атаки клеща медики рекомендуют обратиться к врачу-инфекционисту. Это необходимо для того, чтобы выяснить, переносит ли насекомое инфекционное заболевание. Так как найти такого специалиста в круглосуточном режиме сложно, все обращаются в травмпункт. Здесь клеща извлекают из ранки, а затем отправляют на исследование в санэпидемстанцию.
Еще одна особенность лета - рваные раны.
- Также многие пользуются опасными инструментами и техникой: бензопилами, электрорубанками. Люди получают раны и травмы, потому что все эти приспособления стали очень доступными, - отметил специалист.
Были в практике Галочкина и необычные травмы. К ним относятся укусы экзотических зверей. Бывает, что самарцы из теплых
стран привозят не только сувениры, но и раны, которые нанесли дикие животные. Например, к доктору обращались пострадавшие от укусов обезьян.
Криминальный след
Также Александр Галочкин рассказал, как вести себя, если вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Некоторые незнающие граждане покидают место аварии и едут в травмпункт. Так делать не нужно.
- Есть специальный алгоритм действий. На место ДТП необходимо вызвать «скорую помощь». Ни в коем случае нельзя покидать его. Водители, которые хотят оказать помощь сами, уезжают в больницу с пострадавшим. Фактически они скрываются с места происшествия, а это уже влечет за собой наказание, - пояснил Галочкин.
При криминальном характере травм информацию всегда передают в правоохранительные органы. Даже когда пострадавший отрицает факт умышленного удара или ранения, это должны проверить полицейские.
- Медики обязаны сообщить в полицию о тяжелых травмах. У нас всегда происходит взаимодействие с правоохранителями. В драке в основном ломают пятые пястные кости, это так называемый перелом боксера. Доктор обязан это зафиксировать, - уточнил Галочкин.
По словам врача, работать в травмпункте сложно, поэтому приходят сюда только самые выносливые и увлеченные профессией люди. Они должны быть максимально сконцентрированы на пациенте, должны уметь правильно и быстро действовать в экстренных ситуациях.
***
В Самаре работает несколько травматологических пунктов, которые оказывают круглосуточную помощь. Они есть при больнице имени Семашко, городской больнице №10 в Куйбышевском районе и в поселке Управленческий.
Один из первых травматологических пунктов появился в Поволжье в 1962 году при больнице имени Пирогова. До этого работникам «скорой помощи» приходилось тратить много времени на пострадавших с незначительными травмами,
которые не сильно угрожали жизни.
В среднем в травмпункт поступает 70 - 80 взрослых пациентов в сутки. Детей - в два раза меньше. В год сюда обращается около 24 тысяч взрослых и 12 тысяч маленьких пациентов.
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