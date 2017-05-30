Одаренных детей наградили денежными премиями

В этом году лауреатам именных премий Губернатора Самарской области для одаренных детей стали 60 ребят. Торжественное награждение состоялось в центре социализации молодежи.



Как рассказала главный специалист министерства образования и науки Самарской области Екатерина Геннадьевна Мангулова, премия присуждается детям, достигшим особых успехов в изучении общеобразовательных дисциплин, победителям олимпиад, спортивных состязаний, областных, всероссийских и международных конкурсов. Из года в год число соискателей растет – таланты становятся все ярче, а работать конкурсной комиссии все сложнее. В этом году было подано более 300 заявок.



60 лауреатам были вручены премии в размере 12 тысяч рублей.



Организаторы мероприятия подготовили яркую концертную программу, в ходе которой некоторые лауреаты смогли продемонстрировать свои таланты.