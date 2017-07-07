Очевидцы засняли, как на теплоходе "Москва" волной выбило стекла
ЧП произошло в среду, 5 июля.
Как следует из видео, опубликованного очевидцами происшествия, во второй половине дня судно "Москва" направлялось из Подгор в Самару. На нем находилось несколько десятков пассажиров, в том числе маленькие дети.
На Волге из-за непогоды было сильное волнение. В какой-то момент волной выбило "лобовое" стекло нижней палубы, и вода стала затекать внутрь. Пассажирам быстро выдали спасательные жилеты и попросили успокоиться. Судно успешно причалило к берегу. По предварительным данным, никто не пострадал.
Sgpress.ru выясняет обстоятельства произошедшего.
Напомним, что уже в четверг, 6 июля, на Волге из-за высокой волны ввели запрет на движение судов.
Видео из соцсетей. Группа ВКонтакте vk.com/cukeinside
Как следует из видео, опубликованного очевидцами происшествия, во второй половине дня судно "Москва" направлялось из Подгор в Самару. На нем находилось несколько десятков пассажиров, в том числе маленькие дети.
На Волге из-за непогоды было сильное волнение. В какой-то момент волной выбило "лобовое" стекло нижней палубы, и вода стала затекать внутрь. Пассажирам быстро выдали спасательные жилеты и попросили успокоиться. Судно успешно причалило к берегу. По предварительным данным, никто не пострадал.
Sgpress.ru выясняет обстоятельства произошедшего.
Напомним, что уже в четверг, 6 июля, на Волге из-за высокой волны ввели запрет на движение судов.
Видео из соцсетей. Группа ВКонтакте vk.com/cukeinside
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