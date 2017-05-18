Очевидцы: "В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой"

По словам очевидцев, в Самаре на пятой просеке взорвался, а потом сгорел ларек с шаурмой.По данным ГУ МЧС по Самарской области, возгоранию предшествовал хлопок. Сообщение о пожаре поступило в 8:37, в 8:47 его ликвидировали. На месте работали две единицы техники и девять сотрудников МЧС.Причины происшествия выясняются.