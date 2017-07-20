Очередная волна распределения мест в детсадах начнется 24 июля

Как сообщает пресс-служба городской администрации, департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»).Это можно сделать, обратившись как в одно из образовательных учреждений, указанных в заявлении, так и в «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (МФЦ). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений рекомендуется обратиться в МФЦ для внесения корректировок.Информация об имеющихся свободных местах по состоянию на четверг, 20 июля, будет размещена на странице департамента образования сайта администрации Самары: http://samadm.ru/authority/the_department_of_education/ в разделе «Департамент информирует».Распределение свободных мест будет проводиться при наличии у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством; даты регистрации в электронном реестре; возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2017 года; направленности группы.О предоставлении места сообщат специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно узнать результаты можно на сайте www.es.asurso.ru, заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.Для подтверждения своего согласия с предоставленным местом нужно предоставить письменное согласие в течение 10 рабочих дней. Необходимо обращаться непосредственно в детсад, в котором ребенку выделено место. Для письменного подтверждения своего несогласия нужно обращаться в МФЦ.