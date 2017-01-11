Обвиняемому в педофилии мужчине грозит до 20 лет лишения свободы

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, в настоящее время он заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Жигулевска для рассмотрения по существу.Преступления, в которых обвиняется мужчина, относятся к категории особо тяжких и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.