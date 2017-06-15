Общественным советам Самары обозначили первоочередные задачи
В их числе - принятие отчетов о деятельности управляющих компаний и контроль за оборотом алкогольной продукции, а также выявление контрафактной продукции. Об этом стало известно в среду, 14 июня, на встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с представителями общественных советов микрорайонов (ОСМ) города.
Напомним, в Самаре организовано 355 общественных советов и 135 советов микрорайонов. Кроме того, в каждом совете назначен управляющий микрорайоном и избран председатель общественного совета микрорайона.
Каждый общественный совет микрорайона состоит из 200-250 активных жителей по месту проживания и/или работы. Ядром советов является координационный совет микрорайона в количестве до 30 человек из числа старших многоквартирных домов, сотрудников министерств и ведомств областного правительства, сотрудников внутригородских администраций, депутаты райсоветов, представители УК, участковых, представителей промышленных, торговых и иных коммерческих организаций на территории микрорайона.
- В итоге формируется, скажем так, народная власть – общественные советы микрорайонов, координационные советы, которые помогают им реализовывать свои полномочия, и затем мы спускаемся к управляющему микрорайоном. Хочу отметить, что сама структура этой системы может видоизменяться: состав координационного совета может пополняться, также могут объединяться микрорайоны. Все будет зависеть от того, как заработает эта система, - сказал глава региона.
Напомним, в Самаре организовано 355 общественных советов и 135 советов микрорайонов. Кроме того, в каждом совете назначен управляющий микрорайоном и избран председатель общественного совета микрорайона.
Каждый общественный совет микрорайона состоит из 200-250 активных жителей по месту проживания и/или работы. Ядром советов является координационный совет микрорайона в количестве до 30 человек из числа старших многоквартирных домов, сотрудников министерств и ведомств областного правительства, сотрудников внутригородских администраций, депутаты райсоветов, представители УК, участковых, представителей промышленных, торговых и иных коммерческих организаций на территории микрорайона.
- В итоге формируется, скажем так, народная власть – общественные советы микрорайонов, координационные советы, которые помогают им реализовывать свои полномочия, и затем мы спускаемся к управляющему микрорайоном. Хочу отметить, что сама структура этой системы может видоизменяться: состав координационного совета может пополняться, также могут объединяться микрорайоны. Все будет зависеть от того, как заработает эта система, - сказал глава региона.
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