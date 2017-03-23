Общественный транспорт может начать сообщать номера своих маршрутов на остановках

Установить на автобусах, троллейбусах и трамваях динамики, через которые на остановках будут объявлять номера подъезжающих маршрутов, предложил житель Самары Анатолий Стасинец. На приеме он отметил: это поможет слабовидящим и слепым лучше ориентироваться в транспортной системе, это еще один шаг к созданию безбарьерной среды в городе. Бывает, что незрячему некому подсказать, какой автобус прибыл. По мнению Анатолия Стасинца, динамик лучше размещать у средней двери, чтобы незрячий шел на голос прямо в нужный транспорт.Олег Фурсов поблагодарил Анатолия Стасинца за инициативу. Глава Самары подчеркнул, что обозначена действительно важная тема. По его поручению, муниципалитет обратится к региональным и федеральным властям с предложением - предусмотреть финансирование на реализацию этого проекта, возможно, как эксперимента, в рамках существующих целевых программ. Самарская область могла бы выступить здесь пилотным регионом.Также средства на установку такого оборудования для муниципального общественного транспорта могут включить в проект бюджета 2018 года. Возможно, появятся спонсоры, которые за свой счет воплотят инициативу в жизнь.Речь не идет о стопроцентном оснащении подвижного состава. Для начала можно попробовать установить динамики на маршрутах, по которым больше всего передвигаются незрячие люди.