Общественные комиссии решат, какие территории попадут в шорт-лист федерального проекта по благоустройству

В понедельник, 12 февраля, на телеканале «Россия-24» врио первого зампреда правительства Самарской области Виктор Кудряшов рассказал о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».



- Проект был инициирован в прошлом году президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что благоустройство не является задачей федеральной власти. Это сугубо муниципальные полномочия, - сказал Виктор Кудряшов. – В минувшем году поддержку получили те, кто уже в прошлом показал, что готов участвовать в благоустройстве двора, района и города.



Виктор Кудряшов напомнил, что реализация проекта «Комфортная городская среда» состоит из двух частей – благоустройство дворов и общественных территорий.



Информация о дворах, вошедших в программу 2018 года, опубликована на сайтах муниципалитетов, а также в муниципальных СМИ на прошлой неделе. В ближайшее время планируется определить подрядчиков для выполнения работ.



До 10 февраля проходил сбор заявок на ремонт парков, скверов, бульваров. За это время было собрано более 5 тысяч заявок. По предварительным подсчетам, жители заявили 432 общественные территории.



Следующий этап программы – создание и обсуждение проектов благоустройства. У людей будет возможность заранее ознакомиться с проектами и внести свои предложения. Окончательный перечень территорий будет определяться по результатам голосования 18 марта.



В бюллетенях обозначат:

- перечень локальных территорий, привязанных к конкретному району, где живет и голосует человек

- общегородские пространства (Волжский склон, Загородный парк, Воронежские озера и другие знаковые места).



Изменение выбранных общегородских пространств будет запроектировано в 2018 году. Реализовывать проекты будут с 2019 по 2022 годы.



При голосовании можно будет отметить несколько территорий. От количества голосов будет зависеть очередность проведения работ.



Напомним, что сбор заявок от жителей с предложениями о включении общественных пространств в проект завершился 10 феврпля. Сейчас их направили в общественные комиссии.



- Мы планируем организовать встречи на базе школ, домов культур, и по результатам этих встреч для каждого района будет составлен итоговый перечень, который и будет вынесен на голосование 18 марта, - добавил Виктор Кудряшов.