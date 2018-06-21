Общественники проверили ремонт улицы Ново-Вокзальной
Качество работ не вызвало нареканий.
По федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Самаре в этом году отремонтировали 4 километра Ново-Вокзальной на участке от Солнечной до Вольской. Ремонт картами свыше 100 погонных метров завершился меньше двух недель назад.
Стартовала финальная стадия приемки работ, которую контролируют общественники.
- В работу была взята площадь в 65 тысяч квадратных метров – кроме основного хода улицы для удобства подъезда общественного транспорта отремонтировали карманы возле посадочных площадок остановок, а также примыкания к перекрестным улицам. Также заменили около полутора сотен люков смотровых и дождеприемных колодцев. Теперь все они – вровень с дорожным полотном, - подытожил заведующий сектором контроля муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.
Ранее в процессе приемки работ отобрали два десятка кернов. Все отверстия после взятия проб заделали в кратчайшие сроки.
Замечание к качеству покрытия возникло лишь локально - в районе подъезда к перекрестку с Московским шоссе. Здесь на площади пять квадратных метров обнаружили небольшие трещины из-за того, что основание дороги долго не ремонтировалось.
- Сделаем работы сверх контрактных обязательств, укрепим основание, - пообещал ведущий инженер подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Александр Нечаев.
На обновление улицы Ново-Вокзальной потратили около 50 миллионов рублей. Срок гарантии на ремонт – два года.
По федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Самаре в этом году отремонтировали 4 километра Ново-Вокзальной на участке от Солнечной до Вольской. Ремонт картами свыше 100 погонных метров завершился меньше двух недель назад.
Стартовала финальная стадия приемки работ, которую контролируют общественники.
- В работу была взята площадь в 65 тысяч квадратных метров – кроме основного хода улицы для удобства подъезда общественного транспорта отремонтировали карманы возле посадочных площадок остановок, а также примыкания к перекрестным улицам. Также заменили около полутора сотен люков смотровых и дождеприемных колодцев. Теперь все они – вровень с дорожным полотном, - подытожил заведующий сектором контроля муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.
Ранее в процессе приемки работ отобрали два десятка кернов. Все отверстия после взятия проб заделали в кратчайшие сроки.
Замечание к качеству покрытия возникло лишь локально - в районе подъезда к перекрестку с Московским шоссе. Здесь на площади пять квадратных метров обнаружили небольшие трещины из-за того, что основание дороги долго не ремонтировалось.
- Сделаем работы сверх контрактных обязательств, укрепим основание, - пообещал ведущий инженер подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Александр Нечаев.
На обновление улицы Ново-Вокзальной потратили около 50 миллионов рублей. Срок гарантии на ремонт – два года.
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