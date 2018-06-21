Общественники проверили ремонт улицы Ново-Вокзальной

По федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Самаре в этом году отремонтировали 4 километра Ново-Вокзальной на участке от Солнечной до Вольской. Ремонт картами свыше 100 погонных метров завершился меньше двух недель назад.Стартовала финальная стадия приемки работ, которую контролируют общественники.- В работу была взята площадь в 65 тысяч квадратных метров – кроме основного хода улицы для удобства подъезда общественного транспорта отремонтировали карманы возле посадочных площадок остановок, а также примыкания к перекрестным улицам. Также заменили около полутора сотен люков смотровых и дождеприемных колодцев. Теперь все они – вровень с дорожным полотном, - подытожил заведующий сектором контроля муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.Ранее в процессе приемки работ отобрали два десятка кернов. Все отверстия после взятия проб заделали в кратчайшие сроки.Замечание к качеству покрытия возникло лишь локально - в районе подъезда к перекрестку с Московским шоссе. Здесь на площади пять квадратных метров обнаружили небольшие трещины из-за того, что основание дороги долго не ремонтировалось.- Сделаем работы сверх контрактных обязательств, укрепим основание, - пообещал ведущий инженер подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Александр Нечаев.На обновление улицы Ново-Вокзальной потратили около 50 миллионов рублей. Срок гарантии на ремонт – два года.