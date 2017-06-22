Обращение губернатора Самарской области Николая Меркушкина в связи с Днем памяти и скорби
Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Самарской области!
Уважаемые жители Самарской области!
Сегодня исполняется 76 лет с начала Великой Отечественной войны. В этот день, 22 июня 1941 года, фашистская Германия и ее сателлиты вероломно напали на нашу страну. Это была схватка не на жизнь, а на смерть. Советским людям была уготована незавидная участь.
Значительную часть населения СССР гитлеровцы планировали уничтожить, остальных превратить в рабов. Но фашистские орды разбились о героизм, стойкость и самоотверженность советского народа, который встал на защиту Родины.
Более 500 тысяч куйбышевцев в годы войны ушли на фронт, каждый второй не вернулся с полей сражений. Отдавая дань глубочайшего уважения их мужеству и бесстрашию, бессмертному подвигу нашего народа, сокрушившего фашизм, полмиллиона жителей региона приняли участие в торжествах в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Только в Самаре в рядах «Бессмертного полка» прошли 45 тысяч человек.
Это еще одно свидетельство того, что живая народная память о тех, кто с оружием в руках на передовой, у станка в заводском цеху и на колхозных полях приближал самый светлый день в истории нашей страны - День Победы, не иссякнет никогда.
Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, за ваш бесценный вклад в Великую Победу.
Мы глубоко скорбим о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Отчизны. Вечная память павшим и всем не дожившим до сегодняшнего дня.
Губернатор
Самарской области Н.И. Меркушкин
Самарской области Н.И. Меркушкин
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