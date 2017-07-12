Обновление улицы Максима Горького в Самаре планируют завершить раньше срока
В Самарской области продолжается ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».
Одна из улиц, попавших под госфинансирование - улица Максима Горького. Ремонт на участке между Крупской и Вилоновской начался еще в апреле. По контракту подрядчик должен за 157 миллионов рублей отремонтировать проезжую часть, тротуар, в том числе уложить на него плитку, обновить газоны. Завершить работы необходимо до 31 октября этого года. Однако уже сейчас можно говорить о том, что это, скорее всего, произойдет раньше – на проезжей части уже укладывают верхний, так называемый «финишный» слой асфальта.
На дороге работы силой четырех бригад проводят ночью для того, чтобы не загружать одну из основных магистралей исторического центра Самары. Как заверяют строители, местные жители не жалуются на ночные работы, так как понимают необходимость обновления дороги.
- Мы идем с опережением графика. Если не помешают погодные условия, ремонт завершим к началу сентября, - рассказал заместитель главного инженера ООО «НПФ «XXI век» Даниил Степанов.
По его словам, на проезжей части асфальт укладывают в два слоя. Первый – выравнивающий, толщиной шесть сантиметров, второй – верхний, толщиной в пять сантиметров.
Как сообщил главный специалист технического надзора МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов, нижний слой необходим для того, чтобы сгладить неровности. На верх укладывают асфальт такой марки, который может нести повышенные нагрузки.
- Со своей стороны мы ежедневно контролируем ведение работ. Для этого ежедневно отбираем керны, чтобы проверить толщину укладываемого асфальта и провести лабораторные испытания на физико-механические свойства покрытия. Если пробы проходят испытания, то работы принимаются, если нет – подрядчик обязан переделать некачественный участок, - прокомментировал Кирилл Рябов.
Помимо проезжей части, на улице Максима Горького сейчас обновляют и тротуары. Днем здесь также меняют асфальт и укладывают плитку, проводятся и работы по обустройству газонов.
Стоит отметить, что работы на одной из видовых улиц Самары ведутся за счет средств, выделенных по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». На всю Самарскую область в 2017 году по этому проекту потратят 4,116 млрд рублей. Эти средства направят на ремонт 93 дорог региона как федерального, так и областного и местного значения.
В 2018 году предусмотрено выделение еще 3,326 млрд рублей на реализацию госпрограммы. Деньги выделяются из федерального и регионального бюджетов. Уровень нормативного состояния состояния обозначенных дорог планируют довести в 2018 году до 54%. Тогда как в 2016 году этот показатель составлял 42,2%.
Одна из улиц, попавших под госфинансирование - улица Максима Горького. Ремонт на участке между Крупской и Вилоновской начался еще в апреле. По контракту подрядчик должен за 157 миллионов рублей отремонтировать проезжую часть, тротуар, в том числе уложить на него плитку, обновить газоны. Завершить работы необходимо до 31 октября этого года. Однако уже сейчас можно говорить о том, что это, скорее всего, произойдет раньше – на проезжей части уже укладывают верхний, так называемый «финишный» слой асфальта.
На дороге работы силой четырех бригад проводят ночью для того, чтобы не загружать одну из основных магистралей исторического центра Самары. Как заверяют строители, местные жители не жалуются на ночные работы, так как понимают необходимость обновления дороги.
- Мы идем с опережением графика. Если не помешают погодные условия, ремонт завершим к началу сентября, - рассказал заместитель главного инженера ООО «НПФ «XXI век» Даниил Степанов.
По его словам, на проезжей части асфальт укладывают в два слоя. Первый – выравнивающий, толщиной шесть сантиметров, второй – верхний, толщиной в пять сантиметров.
Как сообщил главный специалист технического надзора МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов, нижний слой необходим для того, чтобы сгладить неровности. На верх укладывают асфальт такой марки, который может нести повышенные нагрузки.
- Со своей стороны мы ежедневно контролируем ведение работ. Для этого ежедневно отбираем керны, чтобы проверить толщину укладываемого асфальта и провести лабораторные испытания на физико-механические свойства покрытия. Если пробы проходят испытания, то работы принимаются, если нет – подрядчик обязан переделать некачественный участок, - прокомментировал Кирилл Рябов.
Помимо проезжей части, на улице Максима Горького сейчас обновляют и тротуары. Днем здесь также меняют асфальт и укладывают плитку, проводятся и работы по обустройству газонов.
Стоит отметить, что работы на одной из видовых улиц Самары ведутся за счет средств, выделенных по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». На всю Самарскую область в 2017 году по этому проекту потратят 4,116 млрд рублей. Эти средства направят на ремонт 93 дорог региона как федерального, так и областного и местного значения.
В 2018 году предусмотрено выделение еще 3,326 млрд рублей на реализацию госпрограммы. Деньги выделяются из федерального и регионального бюджетов. Уровень нормативного состояния состояния обозначенных дорог планируют довести в 2018 году до 54%. Тогда как в 2016 году этот показатель составлял 42,2%.
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