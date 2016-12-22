Обнародованы детали ДТП с участием четырех машин, в котором погиб человек

По официальным данным полиции, водитель КАМАЗа ехал со стороны села Дубовый Умет в направлении Большой Глушицы. По версии инспекторов ГИБДД, в пути следования мужчина наехал прицепом на стоявшую на обочине Ладу Приору. После удара прицеп вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с ГАЗелью. Последнюю в результате развернуло и отбросило на другую Ладу Приору, двигавшуюся в попутном направлении.В результате аварии 59-летний водитель ГАЗели от полученных травм скончался на месте происшествия, а 37-летняя пассажирка легковой машины с травмами была госпитализирована. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.