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Обнародованы детали ДТП с участием четырех машин, в котором погиб человек

Напомним, авария случилась 20 декабря примерно в 10:00 на трассе «Самара-Большая Черниговка» в Волжском районе Самарской области.

По официальным данным полиции, водитель КАМАЗа ехал со стороны села Дубовый Умет в направлении Большой Глушицы. По версии инспекторов ГИБДД, в пути следования мужчина наехал прицепом на стоявшую на обочине Ладу Приору. После удара прицеп вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с ГАЗелью. Последнюю в результате развернуло и отбросило на другую Ладу Приору, двигавшуюся в попутном направлении.

В результате аварии 59-летний водитель ГАЗели от полученных травм скончался на месте происшествия, а 37-летняя пассажирка легковой машины с травмами была госпитализирована. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.





















Дата: 21 декабря 2016 , 12:13
396
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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