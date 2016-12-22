Обнародованы детали ДТП с участием четырех машин, в котором погиб человек
Напомним, авария случилась 20 декабря примерно в 10:00 на трассе «Самара-Большая Черниговка» в Волжском районе Самарской области.
По официальным данным полиции, водитель КАМАЗа ехал со стороны села Дубовый Умет в направлении Большой Глушицы. По версии инспекторов ГИБДД, в пути следования мужчина наехал прицепом на стоявшую на обочине Ладу Приору. После удара прицеп вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с ГАЗелью. Последнюю в результате развернуло и отбросило на другую Ладу Приору, двигавшуюся в попутном направлении.
В результате аварии 59-летний водитель ГАЗели от полученных травм скончался на месте происшествия, а 37-летняя пассажирка легковой машины с травмами была госпитализирована. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
По официальным данным полиции, водитель КАМАЗа ехал со стороны села Дубовый Умет в направлении Большой Глушицы. По версии инспекторов ГИБДД, в пути следования мужчина наехал прицепом на стоявшую на обочине Ладу Приору. После удара прицеп вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с ГАЗелью. Последнюю в результате развернуло и отбросило на другую Ладу Приору, двигавшуюся в попутном направлении.
В результате аварии 59-летний водитель ГАЗели от полученных травм скончался на месте происшествия, а 37-летняя пассажирка легковой машины с травмами была госпитализирована. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 декабря 2016
107
22 декабря 2016
177
22 декабря 2016
115
22 декабря 2016
194
22 декабря 2016
89
22 декабря 2016
136
22 декабря 2016
138
22 декабря 2016
231
22 декабря 2016
136
22 декабря 2016 , 17:35
107
21 декабря в филармонии завершился VIII Международный фестиваль «Королевские...
22 декабря 2016 , 17:26
177
Администрация города предупреждает горожан об участившихся случаях мошенничества. Речь идет о...
22 декабря 2016 , 17:22
115
«Побег из Шоушенка» Самарского академического театра драмы им. Горького включен в...
22 декабря 2016 , 17:06
194
В четверг, 22 декабря, состоялся второй этап отчетно-выборной конференции самарского...
22 декабря 2016 , 16:34
89
В декабре принято подводить итоги уходящего года и строить планы на следующий. ...
22 декабря 2016 , 15:49
136
Празднование состоится 25 декабря в 17.00.
22 декабря 2016 , 14:41
138
10 учеников ДМШ им. П.И. Чайковского выступят в Государственном...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
31
1
11 декабря 2016
11949
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7512
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6314
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6203
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
30 ноября 2016
823
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
24 ноября 2016
396
Школьников приглашают в музей с 24 по 30 декабря и с 3 по 8 января.
23 ноября 2016
280
Они пройдут в период с 23 по 25 ноября в рамках чемпионата рабочих специальностей WorldSkills...
23 ноября 2016
298
Самара получила паспорт готовности к отопительному сезону, свидетельствующий об успешной...