Обнародован новый график движения рейсов по маршруту Самара-Ширяево

Как сообщает «Самарское речное пассажирское предприятие», судна будут отправляться из Самары ежедневно в 10:15 и 14:15, а от пристани Ширяево – в 11:40 и 15:40. Ранее суда на воздушной подушке отправлялись из Самары каждый день в 10:30 и 14:30, а от пристани Ширяево – в 11:30 и 15:30.