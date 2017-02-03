Областной минобр получит субсидию из федерального бюджета в размере 14,3 млн рублей

Самарская область вошла в число 54 субъектов страны, которые получат субсидию из федерального бюджета по результатам конкурсного отбора.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, полученные средства позволят оборудовать пункты проведения ЕГЭ технологиями печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков участников на местах, а также приобрести дополнительное техоснащение для Регионального центра обработки информации.Помимо этого, выделенные деньги будут направлены на организацию обучающих семинаров по внедрению новых технологий, разработку методических материалов по выработке инструментов для внутрирегионального анализа оценки качества образования и на повышение квалификации специалистов в области оценки качества образования.