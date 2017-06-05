Областной фонд капремонта возьмет кредит в 1,8 млрд рублей на ремонт домов на гостевых маршрутах Самары

В информационной карте аукциона указано, что источником финансирования процентов, которые будут выплачиваться за кредит, составят средства Фонда (взносы на капремонт, уплаченные пени, проценты, доходы, полученные от размещения средств фонда капитального ремонта, а также средства, предусмотренные на эти цели в областном бюджете. Начальная (максимальная) цена контракта исчислена исходя из размера платы за пользование кредитом в размере 11,25% годовых и составляет 438,7 млн рублей. Пои этом сам кредит составит 1,8 млрд рублей.Кредит предоставляется путем перечисления денежных средств на счет заказчика в течение 5 дней с момента предъявления заявки. Первое погашение кредита производится по истечении не менее 8 месяцев с даты подписания контракта. Проценты за пользование кредитом будут начисляться в течение 43 месяцев с момента перечисления средств на счет. Срок действия контракта также составит 43 месяца. Исполнитель должен гарантировать отсутствие дополнительных комиссий и иных обязательных платежей за открытие, ведение и закрытие ссудного счета.