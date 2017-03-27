Областной Россельхознадзор уничтожил 1700 кг мяса

Мясо оказалось без ветеринарного сертификата таможенного союза, на упаковке не было необходимой маркировки. В сопроводительных документах было указано, что это мясо свинины охлажденной в количестве 1400 кг, но при более детальном осмотре выяснилось, что это не свинина, а говядина, упакованная в блоки. Масса груза составила 1700 кг.

Продукция перевозилась на грузовике из Большечерниговского района в Уральск Республики Казахстан через пропускной пункт «Маштаково», расположенный на территории Оренбургской области. Задержание осуществлялось совместно с сотрудниками ПУ ФСБ России по Оренбургской области и инспекторами Россельхознадзора.