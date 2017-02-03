Областная прокуратура подвела итоги работы по защите прав детей в прошлом году

Областная прокуратура подвела итоги работы по защите прав детей в прошлом году
О результатах деятельности рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Сергей Курьянов.
Если говорить об общей статистике, то лидирует сфера охраны жизни, здоровья, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, где выявлено 9008 нарушений. На второй позиции ситуация в учреждениях образования - 5274 эпизода. Нарушений, связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних выявлено 2743.
На особом контроле - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году из 2713 человек, у которых возникло право на получение жилья, 455 въехали в новые квартиры. По словам Курьянова, основанием для принятия многих решений органами местного самоуправления послужили судебные решения, вынесенные по искам прокуроров.
Работа с несовершеннолетними наркоманами также является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. На начало 2017 года по области на учете стоят 50 человек (на начало 2016-го - 92). Также отмечается снижение на 34,9% количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, к которым причастны несовершеннолетние.
Не секрет, что наиболее подвержены негативному влиянию улицы и дурной компании дети, за которыми нет должного контроля со стороны родителей, педагогов. Они нередко становятся нарушителями закона. Однако по итогам прошедшего года подростковая преступность в регионе снизилась на 14,5%. Эти результаты дала в том числе и планомерная работа по профилактике безнадзорности и подростковой преступности.
Не остаются без внимания прокуратуры и образовательные организации. Организация питания, учебно-воспитательного процесса, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности, факты взимания с родителей необоснованной платы - подобные нарушения также рассматриваются профильным ведомством. В прошлом году восемь должностных лиц из числа сотрудников сферы образования привлечены к дисциплинарной ответственности.
К сожалению, нередко права несовершеннолетних нарушаются и в их семьях, когда родители не исполняют должным образом обязанности по воспитанию своих детей. Заботу о здоровье, полноценном питании, контроль учебы и досуга и еще целый ряд аспектов включает в себя понятие «воспитание». Но зачастую дети не просто лишены внимания, но и подвергаются противоправным действиям со стороны родителей.
- Большинство людей считает, что термин «жестокое обращение с детьми» подразумевает нанесение побоев, причинение телесных повреждений, - говорит Курьянов. - Однако это понятие гораздо шире. Жестоким обращением с детьми могут считаться действия, причиняющие ребенку страдания эмоционального, морально-нравственного, психологического характера. В каждой такой ситуации органы прокуратуры разбираются индивидуально.
По каждому факту совершения преступления в отношении ребенка прокуратура проводит проверку всех органов системы профилактики - комиссий по делам несовершеннолетних, отделов опеки и других структур. И если их сотрудники проявляют невнимание, халатность, бездействие, то им могут грозить серьезные меры взыскания.
В завершение разговора эксперт подчеркнул, что подчас вмешательство педагогов, соседей, случайных свидетелей ситуаций, в которых нарушаются права детей и подростков, являются своевременным сигналом для органов правопорядка и способны предотвратить трагедию. А вот равнодушие и безучастие, напротив, может привести к самым печальным последствиям.
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