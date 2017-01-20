Объем текущего ремонта общежитий в Самаре вырос на 69%

По его словам, доходы предприятия по итогам 2016 года составили 410,9 млн рублей. Это на 1,4 млн рублей больше, чем в прошлом году. Кроме того, на 37,6 млн рублей была снижена кредиторская задолженность, а собираемость платежей с населения превысила 100% (с учетом сбора долгов).Буренков рассказал, что в этом году на ремонтные работы в общежитиях будет выделено 36,2 млн рублей. Это на 10% больше, чем в прошлом году.Одним из шагов предприятия по сокращению издержек стало проведение организацией в декабре прошлого года торгов по закупке материалов, работ и услуг на нынешний год. Система торгов позволила МП ЭСО сэкономить около 3 млн рублей.