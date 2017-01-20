Объем текущего ремонта общежитий в Самаре вырос на 69%
Об этом в ходе плановой встречи с главой города Олегом Фурсовым рассказал руководитель муниципального предприятия по эксплуатации, содержанию общежитий Игорь Буренков.
По его словам, доходы предприятия по итогам 2016 года составили 410,9 млн рублей. Это на 1,4 млн рублей больше, чем в прошлом году. Кроме того, на 37,6 млн рублей была снижена кредиторская задолженность, а собираемость платежей с населения превысила 100% (с учетом сбора долгов).
Буренков рассказал, что в этом году на ремонтные работы в общежитиях будет выделено 36,2 млн рублей. Это на 10% больше, чем в прошлом году.
Одним из шагов предприятия по сокращению издержек стало проведение организацией в декабре прошлого года торгов по закупке материалов, работ и услуг на нынешний год. Система торгов позволила МП ЭСО сэкономить около 3 млн рублей.
По его словам, доходы предприятия по итогам 2016 года составили 410,9 млн рублей. Это на 1,4 млн рублей больше, чем в прошлом году. Кроме того, на 37,6 млн рублей была снижена кредиторская задолженность, а собираемость платежей с населения превысила 100% (с учетом сбора долгов).
Буренков рассказал, что в этом году на ремонтные работы в общежитиях будет выделено 36,2 млн рублей. Это на 10% больше, чем в прошлом году.
Одним из шагов предприятия по сокращению издержек стало проведение организацией в декабре прошлого года торгов по закупке материалов, работ и услуг на нынешний год. Система торгов позволила МП ЭСО сэкономить около 3 млн рублей.
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