20 января 2017 года,
02:37
$ 59.35    63.18   Нефть 54.14 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Объем текущего ремонта общежитий в Самаре вырос на 69%

Об этом в ходе плановой встречи с главой города Олегом Фурсовым рассказал руководитель муниципального предприятия по эксплуатации, содержанию общежитий Игорь Буренков.

По его словам, доходы предприятия по итогам 2016 года составили 410,9 млн рублей. Это на 1,4 млн рублей больше, чем в прошлом году. Кроме того, на 37,6 млн рублей была снижена кредиторская задолженность, а собираемость платежей с населения превысила 100% (с учетом сбора долгов).

Буренков рассказал, что в этом году на ремонтные работы в общежитиях будет выделено 36,2 млн рублей. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Одним из шагов предприятия по сокращению издержек стало проведение организацией в декабре прошлого года торгов по закупке материалов, работ и услуг на нынешний год. Система торгов позволила МП ЭСО сэкономить около 3 млн рублей.
 
Дата: 19 января 2017 , 16:54
182
Автор текста: Анна Турова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Жителей Самары приглашают на выставку «Мир безответственных бездельников»
19 января 2017
191
Жителей Самары приглашают на выставку «Мир безответственных бездельников»
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
2290
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
МП «Ремжилуниверсал» планирует увеличить доходы на 3 млн рублей
19 января 2017
161
МП «Ремжилуниверсал» планирует увеличить доходы на 3 млн рублей
no photo
19 января 2017
344
Девушка, впавшая в кому после избиения, скончалась в больнице
Объем текущего ремонта общежитий в Самаре вырос на 69%
19 января 2017
182
Объем текущего ремонта общежитий в Самаре вырос на 69%
Жители Самары могут бесплатно посетить художественный музей
19 января 2017
212
Жители Самары могут бесплатно посетить художественный музей
С контейнерных площадок Самары вывозят новогодние елки
19 января 2017
226
С контейнерных площадок Самары вывозят новогодние елки
В Самаре восстановили движение трамваев по Ташкентской
19 января 2017
701
В Самаре восстановили движение трамваев по Ташкентской
В Самару привезут водевиль из Тольятти
19 января 2017
141
В Самару привезут водевиль из Тольятти
Лента новостей
19 января 2017 , 18:23
191
Жителей Самары приглашают на выставку «Мир безответственных бездельников»
 Выставка самарской художницы Галины Шемяковой откроется 27 января в 16:00 в музее имени...
19 января 2017 , 17:33
2290
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
19 января 2017 , 17:06
161
МП «Ремжилуниверсал» планирует увеличить доходы на 3 млн рублей
 Такие данные были озвучены в ходе встречи главы Самары Олега Фурсова с руководителем МП...
19 января 2017 , 16:58
344
Девушка, впавшая в кому после избиения, скончалась в больнице
  Напомним , жуткий инцидент произошёл в одном из домов в поселке Светлодольск...
19 января 2017 , 16:54
182
Объем текущего ремонта общежитий в Самаре вырос на 69%
  Об этом в ходе плановой встречи с главой города Олегом Фурсовым рассказал руководитель...
19 января 2017 , 16:50
212
Жители Самары могут бесплатно посетить художественный музей
Акция будет действовать 21 января, в этот день учреждение отпразднует свое 80-летие.
19 января 2017 , 16:49
226
С контейнерных площадок Самары вывозят новогодние елки
  Хвойные деревья, выброшенные горожанами после новогодних праздников, транспортируются на...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
23 декабря 2016
6127
3
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
Напомним , ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района. 
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3249
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
Задержанным по делу о покушении на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены предъявлено обвинение
21 декабря 2016
2886
1
Задержанным по делу о покушении на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены предъявлено обвинение
Напомним , пять человек, причастных по версии следствия к преступлению, были арестованы по...
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
12 января 2017
2620
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
  Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
897
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
629
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
536
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
В Самаре Приора врезалась в дом
21 декабря 2016
1115
В Самаре Приора врезалась в дом
ДТП произошло утром в среду, 21 декабря, в 6:00 в районе пересечения улиц Льва Толстого и...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.