Об особенностях и видах пружинных матрасов



Зависимые или независимые



Самое очевидное отличие пружинных матрасов – это наличие либо зависимого пружинного блока, либо независимых пружин. Самый простой зависимый пружинный блок – это конструкция типа Боннель. Она достаточно дешева в производстве, но из-за того, что все элементы конструкции связаны между собой, матрасы с Боннель не могут обеспечивать оптимальную ортопедическую поддержку. Для них характерен эффект гамака, что не очень полезно для спины. С другой стороны, в качестве временного спального места такой матрас может стать оптимальным решением, в том числе с финансовой точки зрения.



Зависимые пружины лучше приспосабливаются, обеспечивая поддержку в тех местах, где на поверхность матраса оказывается давление под весом человеческого тела. Современные матрасы с независимыми пружинами – это целый комплекс пружинных механизмов, которых может быть от 200 до 1000 на квадратный метр. Чем больше пружин, тем лучше матрас поддерживает тело. Опционально независимые пружины могут быть разделенными на зоны с различной упругостью.



Необычные пружины



Как правило, в пружинных матрасах используются металлические пружины. Они могут отличаться упругостью, диаметром, формой, но подавляющее большинство пружинных механизмов изготавливают их из металла. Экзотическими вариантами считаются пластиковые или даже деревянные пружины, но они явно дороже.



Для людей с избыточным весом производители рекомендуют использовать специальные матрасы с усиленными конструкциями. Если же человек с весом более 90-100 килограммов будет спать на обычном матрасе, пружины легко могут выйти из строя, или их эксплуатационные качества заметно снизятся.



Для супружеских пар с разницей в весе, которые спят на двуспальном матрасе, предлагаются особые модели Для супружеских пар с разницей в весе, которые спят на двуспальном матрасе, предлагаются особые модели с двойными пружинами . На спальном месте с меньшим давлением на поверхность работает внешняя пружина, а там, где оказывается большее давление – к внешней пружине подключается усиленная внутренняя.



Правила эксплуатации пружинных матрасов



Из-за особенностей конструкции пружинные модели особо требовательны к поверхности. Она должна быть ровной, без зазоров и возвышений. Кроме того, пружины могут аккумулировать статическое электричество, поэтому рекомендуется покупка дополнительных антистатических чехлов.



*На правах рекламы