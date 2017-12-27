Об изменах и трусости. Какие темы выбрали самарские школьники для написания итоговых сочинений

По сообщению пресс-службы регионального минобра, большая часть выпускников предпочла выбрать для итогового сочинения тему «Могут ли быть оправдания у измены?». Свои рассуждения представили 49,2% одиннадцатиклассников. На втором месте тема «Какую роль в судьбе человека может сыграть трусливый поступок?» ( ее выбрали 28,4% учеников). Третье место заняла тема «Согласны ли вы с утверждением Б.Л. Пастернака: «Надо ставить себе задачи выше своих сил»?» (11,4% от общего числа выпускников). Четвертое место досталось теме «Когда равнодушие бывает показным?» (сочинения на эту тему написали 6,2% выпускников). На пятом месте тема «Конфликт поколений как общественная проблема» ( свои мысли по этому поводу изложили в письменном виде 4,9% учеников).Известно, что «зачёт» по сочинению получили 12860 участников (98,4%). 207 участников, получивших «незачёт» по итоговому сочинению, а также не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительной причине, смогут написать итоговое сочинение (изложение) в дополнительные сроки - 7 февраля и 16 мая 2018 года.