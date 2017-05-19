ООО «Автодорстрой» спроектирует транспортную модель магистрали «Центральная»

Начальная цена контракта составляла 7,95 млн рублей, однако победитель торгов предложил за свои услуги на полмиллиона меньше. Деньги будут выделены из областного бюджета.Согласно информации, подрядчику нужно будет разработать транспортную модель по концессионному проекту на проспекте Карла Маркса от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» Волжского района.Победитель торгов должен определить годовые прогнозы интенсивности движения по автомагистрали по всем категориям транспортных средств за весь срок реализации концессионного проекта согласно транспортной модели. Также необходимо исследовать транспортные потоки, определить ключевые транспортные узлы, подготовить и провести натурные обследования транспортных потоков. Кроме того, фирма-подрядчик должна провести социологический интернет-опрос жителей города с целью определения мнений относительно готовности пользоваться новой планируемой автомагистралью с объемом выборки не менее 1000 респондентов.Помимо этого, исполнитель должен разработать прогноз интенсивности движения по автомагистрали «Центральная» на срок 10 и 20 лет, учитывая демографическую ситуацию, уровень занятости населения и уровень автомобилизации .а также учитывая варианты платного и бесплатного движения.Все необходимые работы должны быть выполнены до 30 июня этого года.