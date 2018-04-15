О вкладе Самары в освоение космоса
Пресс-центр «Самарской газеты» пригласил экспертов к обсуждению темы «Актуальные тенденции развития космической отрасли Самары». И в связи с Днем космонавтики, и в знак признания огромных достижений нашего региона в ракето-, двигателестроении, научных изысканиях, подготовке кадров для отрасли.
Комплекс и его составляющие
В структуре промышленности Самарской области аэрокосмический комплекс всегда выделялся как наиболее передовой, технологически емкий. Его продукцию знает весь мир.
- Так исторически сложилось, что именно у нас в регионе сконцентрирован полный цикл производства всего спектра аэрокосмической техники. Он включает в себя производство, испытания летательных аппаратов и двигателей, конструирование узлов летательных аппаратов и другие необходимые направления, - сообщил Валерий Голяшев. - Основу аэрокосмического комплекса составляют крупнейшие предприятия, которые базируются в Самаре и Сызрани. Совокупный объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2017 году составил более 40 миллиардов рублей.
Вот основные «локомотивы» нашего аэрокосмического промышленного комплекса. РКЦ «Прогресс» - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракетно-космической техники и информационных систем дистанционного зондирования земли. Единственное в мире предприятие, обеспечивающее запуски ракет-носителей с четырех космодромов. На 4 апреля текущего года состоялось 1887 запусков ракет-носителей, созданных на этом предприятии, и 991 космического аппарата. Ракетные двигатели производит ПАО «Кузнецов». Сегодня доля этого предприятия в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превышает 70%, по пилотируемым пускам - 100%.
Другие предприятия в нашем аэрокосмическом комплексе - Приволжский филиал АО «НПО «Энергомаш» (занимается конструкторским сопровождением производства испытательного оборудования), АО «Металлист- Самара» (изготавливает и ремонтирует узлы ракетных двигателей), сызранское АО «Тяжмаш» (изготавливает и поставляет различные виды оборудования для нужд «Роскосмоса»), ООО «Завод приборных подшипников», Специальное конструкторско-технологическое бюро «Пластик» (занимается инновационной продукцией из композиционных материалов).
Отраслевыми разработками занимается и расположенный в столице губернии Кластерный инжиниринговый центр Самарской области в структуре инновационного территориального аэрокосмического кластера.
- Инновационный территориальный аэрокосмический кластер Самарской области был создан шесть лет назад. Сегодня он объединяет 67 организаций, в 2012 году их число возросло почти в три раза, совокупная выработка составляет 69 миллиардов рублей, - отметил Сергей Корнилов. - Причем экспортная выработка в предыдущем году оказалась даже выше планируемой.
Меры поддержки
Государственная поддержка предприятий, организаций аэрокосмического комплекса идет в рамках нескольких федеральных и региональных программ.
- Субсидии из областного бюджета идут на компенсацию части затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ - НИОКР, в том числе с испытанием опытных образцов и с проведением сертификации продукции, работ и услуг, - пояснил Валерий Голяшев.- В 2018 году господдержка промышленных организаций области направлена и на помощь предприятиям в модернизации производства и техническом перевооружении. Кроме того, предприятиям оказывается консультационная поддержка, из федерального бюджета компенсируется часть затрат на выплату процентов по кредиту, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Политика этих предприятий прежде всего определяется на федеральном уровне.
Альберт Гареев перечислил механизмы поддержки научного потенциала отрасли:
- Это ежегодное выделение средств из областной казны на выполнение НИОКР в интересах промышленных предприятий региона. Это губернские премии и гранты, областной конкурс «Молодой ученый», стипендия губернатора и несколько именных стипендий. Кроме того, Самарский университет направляет перспективные научные кадры на стажировки в ведущие международные центры и на высокотехнологичные предприятия. Для школьников второй год доступно участие во всероссийском конкурсе «Спутник», лабораториях в лагере «Артек», не говоря уже о традиционных олимпиадах и научных конференциях.
Планы на ближайшее будущее
На какие задачи нацелены исследователи сегодня? Валерий Голяшев подчеркнул:
- Одно из приоритетных направлений работы - создание космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Сейчас на орбите работают три космических аппарата «Ресурс-П», малый космический аппарат «Аист-2Д». Получаемые с них данные используются различными российскими ведомствами - МЧС, Роскартографией, Минприроды и другими. В перспективе - запуск первого в нашей стра- не космического аппарата высокодетального радиолокационного наблюдения «Обзор-Р». В рамках федеральной космической программы на базе РКЦ «Прогресс» «Роскосмос» рассматривает возможность создания ракеты сверхтяжелого класса грузоподъемностью 80 тонн и более. РКЦ «Прогресс» планирует создание аппаратов научного назначения «Бион-М» и «Фотон-М» по заказу РАН и в интересах международного сотрудничества. Создание высокотехнологичного производства малых космических аппаратов формата CubeSat для мониторинга земной поверхности, задач науки и образования. Так что наш «Прогресс» сохраняет лидирующие позиции в разработке, производстве, эксплуатации ракет-носителей среднего класса и космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.
- У Самарского университета более 400 научно-исследовательских тем, - рассказал Альберт Гареев. - Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2017 году составил более 25 процентов от общего бюджета университета - это лучший показатель среди вузов региона. Завершены испытания наноспутника SamSatQB50, созданного учеными вуза в рамках международного проекта QB50. Разработана система стабилизации и ориентации наноспутников. Завершены летно-конструкторские испытания спутника «Аист-2Д», получены снимки Земли с разрешением 1,48 метра. Разработано новое поколение систем дистанционного зондирования Земли на базе гиперспектральной аппаратуры. Самарский университет - один из мировых лидеров в разработке компактных оптических систем на основе дифракционных оптических элементов. В ноябре 2017 года на крупнейшей технологической конференции Европы WebSummit был представлен первый в мире сверхлегкий дифракционный объектив. В нем один оптический элемент весом всего пять граммов заменил сложную и громоздкую систему линз и зеркал. Технология может применяться для самых разных прикладных задач и добиться результатов, ранее недостижимых. В прошлом году ученые вуза завершили разработку и провели испытания беспилотного летательного аппарата «Фотон 601». Он может находиться в воздухе до 24 часов. В России аналогов таких аппаратов нет.
Сергей Корнилов рассказал об одной из разработок кластерного инжинирингового центра:
- Технология решает задачу уменьшения искажения космических телескопов. Сейчас технология находится на стадии оформления европейского патента, американский патент уже получен. Смысл в том, что температурный фон вокруг аппарата на орбите все время меняется, а это ухудшает качество изображения. Гибкое зеркало позволит не только компенсировать погрешности, но даже увеличить качество картинки. Зеркало имеет изменяемую геометрию, а правильное искривление зеркал может дать более четкую и контрастную картинку даже из космоса. У зеркала 24 точки крепления, в результате оно может принять 24 различные конфигурации, от полностью вогнутой до полностью выпуклой. Такая технология может найти применение в наземных телескопах и телескопах космического базирования, в лазерных системах.
Комплекс и его составляющие
В структуре промышленности Самарской области аэрокосмический комплекс всегда выделялся как наиболее передовой, технологически емкий. Его продукцию знает весь мир.
- Так исторически сложилось, что именно у нас в регионе сконцентрирован полный цикл производства всего спектра аэрокосмической техники. Он включает в себя производство, испытания летательных аппаратов и двигателей, конструирование узлов летательных аппаратов и другие необходимые направления, - сообщил Валерий Голяшев. - Основу аэрокосмического комплекса составляют крупнейшие предприятия, которые базируются в Самаре и Сызрани. Совокупный объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2017 году составил более 40 миллиардов рублей.
Вот основные «локомотивы» нашего аэрокосмического промышленного комплекса. РКЦ «Прогресс» - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракетно-космической техники и информационных систем дистанционного зондирования земли. Единственное в мире предприятие, обеспечивающее запуски ракет-носителей с четырех космодромов. На 4 апреля текущего года состоялось 1887 запусков ракет-носителей, созданных на этом предприятии, и 991 космического аппарата. Ракетные двигатели производит ПАО «Кузнецов». Сегодня доля этого предприятия в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превышает 70%, по пилотируемым пускам - 100%.
Другие предприятия в нашем аэрокосмическом комплексе - Приволжский филиал АО «НПО «Энергомаш» (занимается конструкторским сопровождением производства испытательного оборудования), АО «Металлист- Самара» (изготавливает и ремонтирует узлы ракетных двигателей), сызранское АО «Тяжмаш» (изготавливает и поставляет различные виды оборудования для нужд «Роскосмоса»), ООО «Завод приборных подшипников», Специальное конструкторско-технологическое бюро «Пластик» (занимается инновационной продукцией из композиционных материалов).
Отраслевыми разработками занимается и расположенный в столице губернии Кластерный инжиниринговый центр Самарской области в структуре инновационного территориального аэрокосмического кластера.
- Инновационный территориальный аэрокосмический кластер Самарской области был создан шесть лет назад. Сегодня он объединяет 67 организаций, в 2012 году их число возросло почти в три раза, совокупная выработка составляет 69 миллиардов рублей, - отметил Сергей Корнилов. - Причем экспортная выработка в предыдущем году оказалась даже выше планируемой.
Меры поддержки
Государственная поддержка предприятий, организаций аэрокосмического комплекса идет в рамках нескольких федеральных и региональных программ.
- Субсидии из областного бюджета идут на компенсацию части затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ - НИОКР, в том числе с испытанием опытных образцов и с проведением сертификации продукции, работ и услуг, - пояснил Валерий Голяшев.- В 2018 году господдержка промышленных организаций области направлена и на помощь предприятиям в модернизации производства и техническом перевооружении. Кроме того, предприятиям оказывается консультационная поддержка, из федерального бюджета компенсируется часть затрат на выплату процентов по кредиту, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Политика этих предприятий прежде всего определяется на федеральном уровне.
Альберт Гареев перечислил механизмы поддержки научного потенциала отрасли:
- Это ежегодное выделение средств из областной казны на выполнение НИОКР в интересах промышленных предприятий региона. Это губернские премии и гранты, областной конкурс «Молодой ученый», стипендия губернатора и несколько именных стипендий. Кроме того, Самарский университет направляет перспективные научные кадры на стажировки в ведущие международные центры и на высокотехнологичные предприятия. Для школьников второй год доступно участие во всероссийском конкурсе «Спутник», лабораториях в лагере «Артек», не говоря уже о традиционных олимпиадах и научных конференциях.
Планы на ближайшее будущее
На какие задачи нацелены исследователи сегодня? Валерий Голяшев подчеркнул:
- Одно из приоритетных направлений работы - создание космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Сейчас на орбите работают три космических аппарата «Ресурс-П», малый космический аппарат «Аист-2Д». Получаемые с них данные используются различными российскими ведомствами - МЧС, Роскартографией, Минприроды и другими. В перспективе - запуск первого в нашей стра- не космического аппарата высокодетального радиолокационного наблюдения «Обзор-Р». В рамках федеральной космической программы на базе РКЦ «Прогресс» «Роскосмос» рассматривает возможность создания ракеты сверхтяжелого класса грузоподъемностью 80 тонн и более. РКЦ «Прогресс» планирует создание аппаратов научного назначения «Бион-М» и «Фотон-М» по заказу РАН и в интересах международного сотрудничества. Создание высокотехнологичного производства малых космических аппаратов формата CubeSat для мониторинга земной поверхности, задач науки и образования. Так что наш «Прогресс» сохраняет лидирующие позиции в разработке, производстве, эксплуатации ракет-носителей среднего класса и космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.
- У Самарского университета более 400 научно-исследовательских тем, - рассказал Альберт Гареев. - Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2017 году составил более 25 процентов от общего бюджета университета - это лучший показатель среди вузов региона. Завершены испытания наноспутника SamSatQB50, созданного учеными вуза в рамках международного проекта QB50. Разработана система стабилизации и ориентации наноспутников. Завершены летно-конструкторские испытания спутника «Аист-2Д», получены снимки Земли с разрешением 1,48 метра. Разработано новое поколение систем дистанционного зондирования Земли на базе гиперспектральной аппаратуры. Самарский университет - один из мировых лидеров в разработке компактных оптических систем на основе дифракционных оптических элементов. В ноябре 2017 года на крупнейшей технологической конференции Европы WebSummit был представлен первый в мире сверхлегкий дифракционный объектив. В нем один оптический элемент весом всего пять граммов заменил сложную и громоздкую систему линз и зеркал. Технология может применяться для самых разных прикладных задач и добиться результатов, ранее недостижимых. В прошлом году ученые вуза завершили разработку и провели испытания беспилотного летательного аппарата «Фотон 601». Он может находиться в воздухе до 24 часов. В России аналогов таких аппаратов нет.
Сергей Корнилов рассказал об одной из разработок кластерного инжинирингового центра:
- Технология решает задачу уменьшения искажения космических телескопов. Сейчас технология находится на стадии оформления европейского патента, американский патент уже получен. Смысл в том, что температурный фон вокруг аппарата на орбите все время меняется, а это ухудшает качество изображения. Гибкое зеркало позволит не только компенсировать погрешности, но даже увеличить качество картинки. Зеркало имеет изменяемую геометрию, а правильное искривление зеркал может дать более четкую и контрастную картинку даже из космоса. У зеркала 24 точки крепления, в результате оно может принять 24 различные конфигурации, от полностью вогнутой до полностью выпуклой. Такая технология может найти применение в наземных телескопах и телескопах космического базирования, в лазерных системах.
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