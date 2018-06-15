О том, как будут ездить автобусы и трамваи в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре
В дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена» с 10:00 до 23:00 будет временно ограничено движение на участках дорог на улицах Дальней, Арена 2018 и 2-й стадионной.
С 5 мая и до 23.00 7 июля запрещена остановка машин на Волжском шоссе, улицах Дальней, Демократической, Ташкентской, 1-й стадионной, 2-й стадионной, проездах №№ 2, 6, 7, 8, 9, 10.
Заезжать на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», можно только по спецпропускам.
Для зрителей будут работать специальные маршруты спортивных соревнований.
Автобусы:
- S1 «Аэропорт – Стадион – Главный билетный центр – Центр выдачи FUN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков».
Движение: Аэропорт – стадион – Московское шоссе – Главный билетный центр – Центр выдачи FAN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков (остановка Площадь революции)
Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, ТЦ «Сила спорта» (Центр выдачи FUN ID), Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр)
- S1к «Аэропорт – Стадион»
Движение: Аэропорт – стадион.
Автобус делает остановку только на конечных пунктах
- S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион - Фестиваль болельщиков»
Движение: Парковка ТЦ «Мега» – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
С 5 мая и до 23.00 7 июля запрещена остановка машин на Волжском шоссе, улицах Дальней, Демократической, Ташкентской, 1-й стадионной, 2-й стадионной, проездах №№ 2, 6, 7, 8, 9, 10.
Заезжать на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», можно только по спецпропускам.
Для зрителей будут работать специальные маршруты спортивных соревнований.
Автобусы:
- S1 «Аэропорт – Стадион – Главный билетный центр – Центр выдачи FUN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков».
Движение: Аэропорт – стадион – Московское шоссе – Главный билетный центр – Центр выдачи FAN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков (остановка Площадь революции)
Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, ТЦ «Сила спорта» (Центр выдачи FUN ID), Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр)
- S1к «Аэропорт – Стадион»
Движение: Аэропорт – стадион.
Автобус делает остановку только на конечных пунктах
- S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион - Фестиваль болельщиков»
Движение: Парковка ТЦ «Мега» – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
Промежуточные остановки: Барбошина поляна
- S2k «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион»
Движение: Парковка ТЦ «Мега» – стадион.
Автобус делает остановку только на конечных пунктах
- S3 «Южная перехватывающая парковка ТЦ «Амбар» - Главный билетный центр - Стадион»
Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «Амбар» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Автостанция «Аврора», Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр)
- S4 «Южная перехватывающая парковка ТЦ «Амбар» – Фестиваль болельщиков»
Движение: Парковка ТЦ «Амбар» - Самарская площадь
Автобус делает остановку только на конечных пунктах
- S7 «Стадион – Фестиваль болельщиков (Самарская площадь)»
Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна
- S9 «Аэропорт»
Движение: Терминал 1 – Терминал 2.
Трамваи:
S5 «Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков - Стадион»
Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
Движение маршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после матча.
Проезд в автобусах S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвае S5 – бесплатный при наличии билета на игру и Паспорта болельщика (FAN ID).
Проход на стадион со стороны улицы Ташкентской будет закрыт. Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию - у автосалона "Самара Моторс" напротив Алма-Атинской. Подойти к стадиону «Самара Арена» можно будет со стороны Северной парковки ул. 2-й стадионной и со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Перейти улицу Арена 2018 можно по подземному пешеходному переходу.
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