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О самарских центрах детского творчества

В сентябре учебный год начинается не только в школах, колледжах и вузах, после каникул вновь приступают к активной работе и центры детского творчества. На днях самарские эксперты обсудили вопросы дополнительного образования в формате круглого стола.

Формируют базу

По словам руководителя управления реализации общеобразовательных программ регионального министерства образования и науки Оксаны Чураковой, сейчас 78,5% детей школьного возраста посещают центры дополнительного образования.

- Самарская область - один из немногих регионов, где сохранились лучшие достижения советского внешкольного образования, - говорит Чуракова. - Дворцы пионеров теперь называются центрами внешкольной работы, но суть остается прежней: в них педагоги развивают таланты детей. Во всех муниципальных учреждениях дополнительного образования занятия проводят бесплатно, поэтому семьи с любым доходом могут подобрать объединения, которые будут интересны их детям.

Директор центра внешкольного образования «Творчество» Павел Панич рассказал, что уже неоднократно на различных стратегических сессиях звучала мысль о том, что дополнительное образование, наверное, уже не очень корректно так называть. Оно совсем не второстепенное, поскольку формирует ту базу, на которой в дальнейшем зачастую строится обучение ребенка, помогает ему выбрать жизненный путь.

Технические традиции

На первый взгляд может показаться, что все центры детского творчества примерно одинаковые - многопрофильные, с похожим набором творческих, спортивных и технических объединений. Это не совсем так. Почти у каждого учреждения дополнительного образования есть основной профиль и ему одному присущие отличия.

Например, центр детского творчества «Металлург» много лет назад был создан по инициативе металлургического завода как клуб юных техников. С годами образовательное учреждение преобразовалось в многопрофильное, но предприятие-шеф и сейчас продолжает оказывать ему значительную поддержку. Благодаря этому «Металлург» имеет неплохую материально-техническую составляющую.
- Раньше у нас было всего шесть направлений развития технического творчества, сегодня их 12. В центре есть объединения разной направленности, но основной упор традиционно делается на технические, - подчеркнула директор «Металлурга» Маргарита Анохина.

Сначала был туризм

Центр детского творчества «Ирбис» изначально был задуман как туристический. Сейчас он является многопрофильным, здесь работают объединения спортивной, естественно-научной и эколого-туристической направленности.

- Основным своим профилем мы по-прежнему считаем туризм, - говорит директор учреждения Павел Сенников. - На базе центра мы реализуем туристическо-краеведческие и экологические проекты. Для этого у нас есть хорошая материально-техническая база, департамент образования закупил различные лаборатории и прочее необходимое оборудование.

Один из наиболее ярких проектов центра - физико-астрономическая школа «Астроград». Это школа непрерывного дистанционного образования, в которой обучаются более 600 человек не только из Самарской области, но и со всей России. Это ребята из 36 образовательных учреждений, из которых только 26 находятся в Самаре.

Всего «Ирбис» посещают около трех тысяч ребят. Около 900 из них ходят на занятия в объединения, расположенные на базе 30 образовательных учреждений. Также центр имеет сеть подростковых клубов в Кировском районе.

Творческая составляющая

Центр внешкольной работы «Поиск» преобразован из бывшего Дома пионеров.

- Инвестиций в технические направления у нас не много, поэтому мы традиционно развиваем творческие объединения, - поясняет директор учреждения Софья Железнякова. - На базе центра работает множество коллективов, некоторые из которых являются образцовыми. Это, например, музыкальный театр «Льдинка», театр танца «Самарка».

Центр тесно сотрудничает с театром «Город», основанным преподавателем института культуры Виктором Тимофеевым. С ребятами из театрального объединения «Премьера» занимались его студенты, и сейчас это содружество продолжается.

- В нашем центре ведется значительная работа с родителями. Ни для кого не секрет, что участие в конкурсах, пошив костюмов и многое другое требуют затрат. Не всегда денежных, иногда нужно что-то организовать, с кем-то договориться, куда-то сопроводить. Если родители хотят, чтобы их ребенок не только занимался в творческом коллективе, но и активно выступал, к этому придется приложить усилия, - говорит Железнякова. - Еще «Поиск» - один из немногих образовательных центров, которые могут похвастаться собственным планетарием. На его базе работает клуб юных астрономов, занятия в котором уже много лет ведет Эльза Медведева. Она принимает в клуб ребят всех возрастов, начиная с дошкольного. В этом году преподаватель вместе с детьми посетила озеро Байкал, с берегов которого было хорошо видно лунное затмение.

Ранняя профориентация

Центр дополнительного образования «Компас» находится на Красной Глинке. Его посещают дети из детских садов, школ и интерната. Среди воспитанников центра есть ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из неблагополучных семей.

Изначально это был учебный компьютерный центр, лишь пару лет назад его перепрофилировали в центр дополнительного образования. Тем не менее основным направлением его деятельности осталась техническая и профориентационная работа.

- Раннее введение в профессию является нашим приоритетом, - пояснила директор «Компаса» Людмила Баранова. - Мы учим компьютерной графике, программированию, есть видеостудия. Также можем предложить ребятам такие редкие направления, как 3D-моделирование и 3D-печать. Мы активно внедряем новые образовательные технологии, сотрудничаем со школой №118, где есть станки с числовым программным управлением. Все это дает возможность ребятам определиться с будущей специальностью и получить азы профессионального образования.

Комментарий

Павел Панич, директор центра внешкольного образования «Творчество»:

- Одна из важнейших задач, которые стоят сегодня перед системой дополнительного образования - развитие технического творчества, которое невозможно без серьезных инвестиций. В регионах существуют разные модели решения этой задачи. Все мы помним, что в советские времена существовала система станций технического творчества, за которыми были закреплены кураторы от производственных предприятий. Неплохо было бы продолжить эту работу, трансформировав ее на современный уровень. Если социально ориентированный бизнес будет вкладывать средства в систему развития технического творчества, это будет колоссальной поддержкой и поможет расширить спектр технических направлений.
 
Дата: 13 сентября 2018 , 10:41
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Автор текста: Светлана Келасьева
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