О речных круизах, популярных направлениях и стоимости
В последние годы речные круизы набирают большую популярность, и все чаще отдых на воде предпочитают не только люди старшего поколения, но и молодые семьи с детьми.
Это один из немногих видов отдыха, не требующий временных затрат на дорогу, - отпуск начинается в момент отбытия и заканчивается по прибытии в пункт назначения. Туристы успевают посетить множество мест без «выпадения» заветных дней отпуска на переезды в поездах или автобусах. Во-вторых, «отель» путешествует вместе с туристом, и в любой момент можно вернуться с экскурсии в каюту. В-третьих, современные теплоходы оборудованы всем необходимым: большинство кают с удобствами, есть рестораны, бары, видеозалы, бильярдные столы, детские игровые комнаты, караоке и даже бассейны, так что при желании можно провести весь круиз на корабле, не сходя на сушу.
Впрочем, почти все речные круизы предполагают насыщенную экскурсионную программу, зеленые стоянки с пикниками под открытым небом и другими развлечениями. Если погода располагает, то и с купанием.
- Длятся речные круизы от двух до 20 дней в зависимости от маршрута. Самый популярный «короткий» маршрут Самара - Казань - Самара, который длится три дня. Его стоимость начинается от восьми тысяч рублей в зависимости от класса каюты. Помимо востребованных маршрутов до Казани, Ульяновска, Саратова и Болгар стабильно высоким спросом пользуются путешествия из Самары в Волгоград (пять дней) и Нижний Новгород (шесть дней). Чуть длиннее - рейсы до Астрахани, Перми и Ярославля, - рассказала исполнительный директор туристической компании «Самараинтур С» Вера Бастракова.
К гранд-круизам можно отнести речные путешествия в Ростов-на-Дону, Москву и Санкт- Петербург. Если рассматривать так называемый односторонний круиз Самара - Санкт-Петербург с возможностью возвращения на поезде или самолете, то водное путешествие займет 9-10 дней. При этом можно будет покорить сразу несколько рек - Волгу, Шексну, Ковжу, Вытегру, Свирь, Неву - и озер - Белое, Онежское, Ладожское. А также пройти по рукотворному Волго-Балтийском каналу, увидеть искусственные водохранилища с плотинами и шлюзами. Кстати, шлюзов, которые так любят путешественники, на пути будет больше десяти.
Во время рейса Самара - Санкт- Петербург туристы посетят еще Казань, Чебоксары, Козьмодемьянск, Нижний Новгород, Городец, Плес, Кострому, Ярославль, Рыбинск, Череповец, Горицы, Вытегру. В зависимости от схемы маршрута теплоход по дороге в Северную столицу зайдет на острова Валаам или Кижи.
Поездка в Санкт-Петербург в этом сезоне очень популярна. Набережные, дворцы, музеи, мосты, исторические улицы, памятники, храмы - все историческое богатство этого вечного города стоит увидеть своими глазами. Помимо знакомства с историей летом предлагается насыщенная программа культурных мероприятий.
Это один из немногих видов отдыха, не требующий временных затрат на дорогу, - отпуск начинается в момент отбытия и заканчивается по прибытии в пункт назначения. Туристы успевают посетить множество мест без «выпадения» заветных дней отпуска на переезды в поездах или автобусах. Во-вторых, «отель» путешествует вместе с туристом, и в любой момент можно вернуться с экскурсии в каюту. В-третьих, современные теплоходы оборудованы всем необходимым: большинство кают с удобствами, есть рестораны, бары, видеозалы, бильярдные столы, детские игровые комнаты, караоке и даже бассейны, так что при желании можно провести весь круиз на корабле, не сходя на сушу.
Впрочем, почти все речные круизы предполагают насыщенную экскурсионную программу, зеленые стоянки с пикниками под открытым небом и другими развлечениями. Если погода располагает, то и с купанием.
- Длятся речные круизы от двух до 20 дней в зависимости от маршрута. Самый популярный «короткий» маршрут Самара - Казань - Самара, который длится три дня. Его стоимость начинается от восьми тысяч рублей в зависимости от класса каюты. Помимо востребованных маршрутов до Казани, Ульяновска, Саратова и Болгар стабильно высоким спросом пользуются путешествия из Самары в Волгоград (пять дней) и Нижний Новгород (шесть дней). Чуть длиннее - рейсы до Астрахани, Перми и Ярославля, - рассказала исполнительный директор туристической компании «Самараинтур С» Вера Бастракова.
К гранд-круизам можно отнести речные путешествия в Ростов-на-Дону, Москву и Санкт- Петербург. Если рассматривать так называемый односторонний круиз Самара - Санкт-Петербург с возможностью возвращения на поезде или самолете, то водное путешествие займет 9-10 дней. При этом можно будет покорить сразу несколько рек - Волгу, Шексну, Ковжу, Вытегру, Свирь, Неву - и озер - Белое, Онежское, Ладожское. А также пройти по рукотворному Волго-Балтийском каналу, увидеть искусственные водохранилища с плотинами и шлюзами. Кстати, шлюзов, которые так любят путешественники, на пути будет больше десяти.
Во время рейса Самара - Санкт- Петербург туристы посетят еще Казань, Чебоксары, Козьмодемьянск, Нижний Новгород, Городец, Плес, Кострому, Ярославль, Рыбинск, Череповец, Горицы, Вытегру. В зависимости от схемы маршрута теплоход по дороге в Северную столицу зайдет на острова Валаам или Кижи.
Поездка в Санкт-Петербург в этом сезоне очень популярна. Набережные, дворцы, музеи, мосты, исторические улицы, памятники, храмы - все историческое богатство этого вечного города стоит увидеть своими глазами. Помимо знакомства с историей летом предлагается насыщенная программа культурных мероприятий.
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