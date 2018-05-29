О поддержке малого и среднего бизнеса в Самаре
26 мая в России отмечается День предпринимателя. В пресс-центре «Самарской газеты» состоялся круглый стол, приуроченный к этой дате. Эксперты рассказали о существующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса, а также о федеральных и областных программах, которые могут быть интересны предпринимателям.
Меньше проверок
По состоянию на 1 апреля количество предпринимателей в Самарской области увеличилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- В поддержку малого предпринимательства делается немало, - считает начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Самарской области Константин Магда. - В частности, в настоящий момент федеральная налоговая служба проводит реформу контрольно-надзорной деятельности, она поможет уйти от тотальных проверок. Это так называемый риск-ориентированный подход. Еще одна глобальная реформа, которую проводит УФНС, - переход на онлайн-кассы. В 2016 году внесены изменения в законодательство о применении контрольно-кассовой техники, теперь «умные» приборы будут передавать в ведомство информацию обо всех расчетах.
Крупный бизнес и часть среднего уже перешли на онлайн-кассы, до 1 июля 2019 года на эту систему должны перейти все предприятия, за исключением совсем небольших фирм, предоставляющих услуги, например, по ремонту обуви или изготовлению ключей. Зарегистрировать аппарат можно в режиме онлайн через личный кабинет.
- В 2017 году по сравнению с 2016-м количество проверок сократилось в четыре раза, по сравнению с 2012-м - в 7,8 раза, - говорит Константин Магда. - Если у предпринимателя зарегистрирована касса, информацию о расчетах мы видим в режиме реального времени и нет смысла назначать проверки. Исключение составляют те случаи, когда граждане и общественные организации жалуются на нарушения со стороны бизнесменов.
Сервисная модель
- Сегодня федеральные органы власти продвигают сервисную модель поддержки бизнеса, - рассказывает Дмитрий Крыпаев. - Предпринимателям предлагают консультационно-информационные услуги, а от прямой финансовой помощи стремятся уходить. При этом поддержку оказывает банковский сектор, предоставляя заемные средства.
Дмитрий Крыпаев подчеркнул, что проценты по кредиту для малого бизнеса по сравнению с предыдущими годами сейчас значительно снижены. Одновременно с этим развивается сектор микрофинансирования, предполагающий госучастие. В нашем регионе с 2008 года функционирует гарантийный фонд Самарской области. Во время финансового кризиса он оказал значительную поддержку бизнесу: заручившись его гарантией, банки выдали не один миллиард рублей. Продолжая подобную работу, фонд на выгодных условиях предоставляет микрозаймы для предпринимателей, а также кредитует муниципальные фонды микрофинансирования. Также бизнесмены активно пользуются информационной поддержкой и консультациями. Для этого существуют многофункциональные центры, центры услуг для бизнеса, проводятся бесплатные тренинги, семинары, обучающие программы. В прошлом году в них приняли участие свыше тысячи предпринимателей.
Как повысить уровень «выживаемости»
Омбудсмены многих регионов говорят о том, что неплохо было бы вернуть программы, подразумевающие прямую финансовую помощь бизнесу. Такие проекты существовали в 2010 - 2015 годах и продемонстрировали высокую степень эффективности.
- На протяжении ряда лет очень хорошо показывали себя гранты начинающим предпринимателям, - комментирует Евгений Борисов. - Бизнесменам субсидировали первый лизинговый платеж, модернизацию оборудования, что давало возможность переоснащать производство.
Как пояснил Борисов, 70% средств на субсидии поступало из федерального бюджета и 30% - из регионального. При этом, по его словам, на каждый вложенный бюджетный рубль в казну вернулось несколько - в виде налогов. Значительное количество предпринимателей, воспользовавшихся программами, смогли прочно встать на ноги. Если, согласно мировой статистике, из десяти вновь зарегистрированных фирм девять закрываются в течение десяти лет, то при наличии грантов «выживаемость» вновь появившихся на рынке компаний за пять лет достигла 60%.
Сейчас эти программы свернуты. Однако уполномоченные по защите прав предпринимателей в регионах ведут активную работу, направленную на то, чтобы они были возобновлены.
Выбрать нужное
Значительную роль в поддержке бизнеса играют экономичные предложения. Подобные продукты имеются в активе практически всех крупных компаний, оказывающих услуги юридическим лицам. Например, оператор цифровых возможностей компания «МегаФон» недавно вывела на рынок новый тарифный план «Управляй», первый на рынке тариф-конструктор, созданный на основе анализа больших данных и конкретных потребностей бизнеса. Тарифы новой линейки позволяют выбрать нужный объем услуг связи в зависимости от ежедневных задач. Кроме того, впервые для юридических лиц предусмотрен кэшбэк. Клиент, пользуясь услугами, может получать бонусы и затем тратить их на дополнительные сервисы. Активная работа с малым и средним бизнесом ведется в области телефонии и виртуальных технологий, - комментирует Егор Шипанов. - Наши специалисты с нуля, без проводов, могут развернуть виртуальные АТС, практически в любом месте обеспечив работу офиса, а услуга «МегаФон. Таргет» позволяет доносить рекламное сообщение точно до целевой аудитории, которая отбирается по 11 параметрам.
Тарифы для бизнеса
- Сегодня мы наблюдаем положительные тенденции на рынке малого бизнеса Самары и области, - поясняет Екатерина Башмакова. - Снижение ключевой ставки помогло бизнесу более широко использовать возможности кредитования. В связи с Чемпионатом мира по футболу появился массовый всплеск интереса к бизнес-проектам, которые Райффайзен- банк охотно поддерживает, в том числе предлагает индивидуальные тарифы по кредитованию и рефинансированию кредитов иных банков. Особый интерес для наших клиентов представляет карта «METRO», по которой компания может получить беспроцентную отсрочку платежа.
Бизнес постоянно стремится сократить свои затраты, в том числе временные. Эту задачу для наших клиентов решает «легкий» онлайн-банк для мало- го бизнеса. К слову, индивидуальные предприниматели могут управлять своими финансами даже в основном онлайн-банке для физических лиц.
Для малого и крупного предпринимательства
О здоровом климате в сфере поддержки малого предпринимательства свидетельствует, в частности, растущее количество клиентов в Промсвязьбанке.
- Число клиентов Промсвязьбанка постоянно увеличивается, - рассказывает Татьяна Гашкова. - Ежемесячно открывается не менее 600 расчетных счетов в 14 офисах обслуживания юридических лиц, расположенных в четырех городах присутствия - Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске. Ежемесячный объем выдаваемых кредитных средств клиентам малого и среднего бизнеса составляет не менее 115 миллионов рублей, в то время как еще полгода назад эта сумма была примерно 80 миллионов рублей.
Наибольшее количество кредитных заявок мы получаем на пополнение оборотного капитала и предлагаем клиентам малого и среднего бизнеса различные формы выдачи таких кредитов. Одним из возможных и наиболее популярных решений является овердрафт. Мы предлагаем клиентам овердрафт на срок до пяти лет, без залога с установлением лимита кредитования до 50% от очищенного оборота по расчетному счету. Другая форма оборотного финансирования - возобновляемая кредитная линия сроком до 10 лет с предоставлением залогового обеспечения. Промсвязьбанк активно развивает онлайн-кредитование. Наши клиенты, могут воспользоваться сервисом онлайн-кредитования и получить кредит до трех миллионов рублей. Это удобное предложение для малого предпринимательства с небольшой выручкой в год.
Меньше проверок
По состоянию на 1 апреля количество предпринимателей в Самарской области увеличилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- В поддержку малого предпринимательства делается немало, - считает начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Самарской области Константин Магда. - В частности, в настоящий момент федеральная налоговая служба проводит реформу контрольно-надзорной деятельности, она поможет уйти от тотальных проверок. Это так называемый риск-ориентированный подход. Еще одна глобальная реформа, которую проводит УФНС, - переход на онлайн-кассы. В 2016 году внесены изменения в законодательство о применении контрольно-кассовой техники, теперь «умные» приборы будут передавать в ведомство информацию обо всех расчетах.
Крупный бизнес и часть среднего уже перешли на онлайн-кассы, до 1 июля 2019 года на эту систему должны перейти все предприятия, за исключением совсем небольших фирм, предоставляющих услуги, например, по ремонту обуви или изготовлению ключей. Зарегистрировать аппарат можно в режиме онлайн через личный кабинет.
- В 2017 году по сравнению с 2016-м количество проверок сократилось в четыре раза, по сравнению с 2012-м - в 7,8 раза, - говорит Константин Магда. - Если у предпринимателя зарегистрирована касса, информацию о расчетах мы видим в режиме реального времени и нет смысла назначать проверки. Исключение составляют те случаи, когда граждане и общественные организации жалуются на нарушения со стороны бизнесменов.
Сервисная модель
- Сегодня федеральные органы власти продвигают сервисную модель поддержки бизнеса, - рассказывает Дмитрий Крыпаев. - Предпринимателям предлагают консультационно-информационные услуги, а от прямой финансовой помощи стремятся уходить. При этом поддержку оказывает банковский сектор, предоставляя заемные средства.
Дмитрий Крыпаев подчеркнул, что проценты по кредиту для малого бизнеса по сравнению с предыдущими годами сейчас значительно снижены. Одновременно с этим развивается сектор микрофинансирования, предполагающий госучастие. В нашем регионе с 2008 года функционирует гарантийный фонд Самарской области. Во время финансового кризиса он оказал значительную поддержку бизнесу: заручившись его гарантией, банки выдали не один миллиард рублей. Продолжая подобную работу, фонд на выгодных условиях предоставляет микрозаймы для предпринимателей, а также кредитует муниципальные фонды микрофинансирования. Также бизнесмены активно пользуются информационной поддержкой и консультациями. Для этого существуют многофункциональные центры, центры услуг для бизнеса, проводятся бесплатные тренинги, семинары, обучающие программы. В прошлом году в них приняли участие свыше тысячи предпринимателей.
Как повысить уровень «выживаемости»
Омбудсмены многих регионов говорят о том, что неплохо было бы вернуть программы, подразумевающие прямую финансовую помощь бизнесу. Такие проекты существовали в 2010 - 2015 годах и продемонстрировали высокую степень эффективности.
- На протяжении ряда лет очень хорошо показывали себя гранты начинающим предпринимателям, - комментирует Евгений Борисов. - Бизнесменам субсидировали первый лизинговый платеж, модернизацию оборудования, что давало возможность переоснащать производство.
Как пояснил Борисов, 70% средств на субсидии поступало из федерального бюджета и 30% - из регионального. При этом, по его словам, на каждый вложенный бюджетный рубль в казну вернулось несколько - в виде налогов. Значительное количество предпринимателей, воспользовавшихся программами, смогли прочно встать на ноги. Если, согласно мировой статистике, из десяти вновь зарегистрированных фирм девять закрываются в течение десяти лет, то при наличии грантов «выживаемость» вновь появившихся на рынке компаний за пять лет достигла 60%.
Сейчас эти программы свернуты. Однако уполномоченные по защите прав предпринимателей в регионах ведут активную работу, направленную на то, чтобы они были возобновлены.
Выбрать нужное
Значительную роль в поддержке бизнеса играют экономичные предложения. Подобные продукты имеются в активе практически всех крупных компаний, оказывающих услуги юридическим лицам. Например, оператор цифровых возможностей компания «МегаФон» недавно вывела на рынок новый тарифный план «Управляй», первый на рынке тариф-конструктор, созданный на основе анализа больших данных и конкретных потребностей бизнеса. Тарифы новой линейки позволяют выбрать нужный объем услуг связи в зависимости от ежедневных задач. Кроме того, впервые для юридических лиц предусмотрен кэшбэк. Клиент, пользуясь услугами, может получать бонусы и затем тратить их на дополнительные сервисы. Активная работа с малым и средним бизнесом ведется в области телефонии и виртуальных технологий, - комментирует Егор Шипанов. - Наши специалисты с нуля, без проводов, могут развернуть виртуальные АТС, практически в любом месте обеспечив работу офиса, а услуга «МегаФон. Таргет» позволяет доносить рекламное сообщение точно до целевой аудитории, которая отбирается по 11 параметрам.
Тарифы для бизнеса
- Сегодня мы наблюдаем положительные тенденции на рынке малого бизнеса Самары и области, - поясняет Екатерина Башмакова. - Снижение ключевой ставки помогло бизнесу более широко использовать возможности кредитования. В связи с Чемпионатом мира по футболу появился массовый всплеск интереса к бизнес-проектам, которые Райффайзен- банк охотно поддерживает, в том числе предлагает индивидуальные тарифы по кредитованию и рефинансированию кредитов иных банков. Особый интерес для наших клиентов представляет карта «METRO», по которой компания может получить беспроцентную отсрочку платежа.
Бизнес постоянно стремится сократить свои затраты, в том числе временные. Эту задачу для наших клиентов решает «легкий» онлайн-банк для мало- го бизнеса. К слову, индивидуальные предприниматели могут управлять своими финансами даже в основном онлайн-банке для физических лиц.
Для малого и крупного предпринимательства
О здоровом климате в сфере поддержки малого предпринимательства свидетельствует, в частности, растущее количество клиентов в Промсвязьбанке.
- Число клиентов Промсвязьбанка постоянно увеличивается, - рассказывает Татьяна Гашкова. - Ежемесячно открывается не менее 600 расчетных счетов в 14 офисах обслуживания юридических лиц, расположенных в четырех городах присутствия - Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске. Ежемесячный объем выдаваемых кредитных средств клиентам малого и среднего бизнеса составляет не менее 115 миллионов рублей, в то время как еще полгода назад эта сумма была примерно 80 миллионов рублей.
Наибольшее количество кредитных заявок мы получаем на пополнение оборотного капитала и предлагаем клиентам малого и среднего бизнеса различные формы выдачи таких кредитов. Одним из возможных и наиболее популярных решений является овердрафт. Мы предлагаем клиентам овердрафт на срок до пяти лет, без залога с установлением лимита кредитования до 50% от очищенного оборота по расчетному счету. Другая форма оборотного финансирования - возобновляемая кредитная линия сроком до 10 лет с предоставлением залогового обеспечения. Промсвязьбанк активно развивает онлайн-кредитование. Наши клиенты, могут воспользоваться сервисом онлайн-кредитования и получить кредит до трех миллионов рублей. Это удобное предложение для малого предпринимательства с небольшой выручкой в год.
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