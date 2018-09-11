О мастере, который превращает деревья в скульптуры

Сергей Ключников - мастер художественной резьбы, скульптор-самоучка. В прошлом - инженер-механик по эксплуатации самолетов и двигателей, сейчас он является сотрудником МАУ «Парки Самары». Именно он является автором деревянных скульптур, которые украшают зеленые зоны. Сергей создает ландшафтные композиции, придает деревянным поленьям причудливые формы и образы. Из-под рук мастера «вылетают» совы, спускаются с небес ангелы…



Среди ландшафтных арт-объектов Сергея Ключникова - «Проказник Филя» и «Скворечник» в Струковском саду, «Дама с собачкой» и «Собачий мостик» в парке Дружбы около площадки для выгула животных. Для парка Победы мастер вырезал композицию, назвав ее строкой из знаменитой песни Булата Окуджавы «До свиданья, мальчики!».



Работы Ключникова выставлялись в художественной галерее «Мария», на площадках самарского отделения Союза художников России. С 2010 года мастер является членом самарского отделения союза художников России.



Сергей - коренной самарец, вся жизнь которого тесно связана с Ленинским районом. Он родился в рабочем городке напротив жигулевского пивоваренного завода, в детстве и юности жил по соседству с площадью имени Куйбышева. Местные скверы всегда были его любимым местом для игр. Будущему мастеру нравилось наблюдать за причудливыми изгибами деревьев:



- Природная красота дерева всегда меня завораживала, - говорит Сергей. - Едва научившись обращаться с инструментом, я начал вырезать поделки. Но художественного образования так и не получил. В детстве посещал кружок авиамоделирования, потом поступил в музыкальную школу, учился играть на баяне.



Чувство прекрасного



Получив аттестат зрелости, Сергей хотел поступать в строительный институт, но в итоге остановил выбор на факультете инженеров воздушного транспорта авиационного института. Несмотря на напряженную учебу в годы студенчества он продолжал мастерить из дерева поделки и фигуры, дарил их друзьям и близким.



- Получив высшее техническое образование, работая на авиационном заводе, я все равно не бросил своего увлечения, - отметил мастер. - В то время меня часто отправляли в командировки по стране. В поездки брал с собой материал и инструменты, и в дороге, в гостинице, когда было свободное время, занимался любимым делом.



В 1990-х годах наступили непростые времена, и Сергей ушел с завода, занялся предпринимательством. Но в какой-то момент понял: нужно менять жизнь. Ключников решил всерьез заняться резьбой.



В середине 2000-х годов в Самаре начали массово спиливать старые и аварийные деревья. Мастер обратил внимание срубленные стволы возле Дома сельского хозяйства - на свежих срезах обнажилась красивая текстура, запах исходил невероятный. Сергей не мог пройти мимо и, сколько мог увезти в машине, все забрал.



Ему хотелось дать деревьям вторую жизнь. Пеньки, корни, ветви старых вязов, тополей - все пошло в работу. Чтобы постичь технику художественной резьбы, Сергей читал много специальной литературы, общался с представителями самарского отделения Союза художников России.



«Любовь матери»



Прошлой осенью самарский мастер впервые побывал на международном фестивале-конкурсе парковой скульптуры «Легенды Севера». Его участники создавали образы, рассказывающие об истории, культуре и обычаях народов Крайнего Севера. Авторы лучших эскизов, в число которых вошел и Сергей Ключников, получили возможность воплотить свой замысел в жизнь. Площадкой для конкурсантов стала территория природно-этнографического комплекса «Горнокнязевск» вблизи Салехарда.



- В фестивале участвовали 15 мастеров, - вспоминает Ключников. - На выполнение композиций нам дали неделю. Материалом для работы служили сосновые бревна диаметром 80 сантиметров. До сих пор для меня загадка, откуда их привезли, ведь кругом тундра!



А этой весной Сергей побывал на международном фестивале деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» под Иркутском. Из 250 претендентов жюри отобрало 40 команд из 15 стран.



-В каждой команде было по два человека, но Самару я представлял один, - рассказывает мастер. - Фестиваль проходил в живописнейшем месте - сосновом бору рядом с озером Байкал. Мне посчастливилось познакомиться и подружиться с потрясающими мастерами художественной резьбы из России, Ирана, Монголии, Израиля, Японии, Китая, Польши.



Темой конкурса была любовь. Сергей вырезал женщину, подбрасывающую к небу ребенка, и назвал композицию «Любовь матери».



- Я запомнил слова директора конкурса о том, что понятие искусства - растяжимое, в принципе многие работы можно назвать искусством. Но какие-то композиции выделяются особо. Моя - в их числе. Для меня эти слова стали лучшей наградой.



Новые проекты



В прошлом году Ключникова пригласили на работу, которая напрямую связана с его увлечением - теперь он украшает своими скульптурами городские парки. Сергей мастерски обыгрывает место, где располагаются его скульптуры. Например, в Струковском саду трухлявый пень от тополя превратил в чайку. Образ призван напомнить о том, что на этом месте когда-то находился бассейн «Чайка». Одну из последних работ, в парке Гагарина, Сергей посвятил космосу - вырезал двух астронавтов, которые машут рукой посетителям. А из огромного тополя, расположенного чуть поодаль, получилась восьмиметровая ракета. Мастер назвал эту композицию «К звездам».



- Как я нахожу тему композиций? Беру в руки материал и начинаю его рассматривать с разных сторон. Так рождается образ, - объясняет Ключников. - Но вообще здесь все имеет значение - форма дерева, его текстура. Мне очень нравится корнепластика. При создании композиции, стараюсь сохранить все природное - наросты, переплетение корней и сучьев. Бывает и по-другому - во время работы старое дерево начинает сыпаться в руках, я очищаю его от трухи и гнили и вижу уже совсем другой образ.