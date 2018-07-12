О готовящейся пенсионной реформе

Итак, что предлагают корректировать? Основное изменение в пенсионном законодательстве - увеличение c 2019 года возраста выхода на пенсию: до 63 лет для женщин и 65 для мужчин. До сих пор, как известно, планка составляет соответственно 55 и 60 лет. Главный аргумент таков: действующие сроки выхода на пенсию были приняты еще в 1932 году, когда и условия труда были намного тяжелее, и средняя продолжительность жизни была иной. У мужчин она составляла 44 года против нынешних 67. У женщин эти показатели в среднем на 10 лет выше.К необходимости реформы подталкивает и демографическая ситуация. Социологи подсказывают, что, согласно переписи населения 1939 года, на пенсию тогда выходило чуть более 300 тысяч мужчин в год, а их сменяли 1,5 млн 18-летних парней. То есть вместо одного уходящего на заслуженный отдых на рабочие места вставали пять молодых людей. Сейчас же картина кардинально иная. 90-е годы прошлого века были отмечены низкой рождаемостью, в итоге сегодня на смену свежеиспеченному пенсионеру приходит всего один молодой работник.Еще один из аргументов реформы: в подавляющем большинстве стран пенсионный возраст уже давно поднят, и не единожды. Россия решается на подобный шаг далеко не первой. Потому что число пенсионеров неуклонно растет, а работающих все меньше и меньше. По статистике Пенсионного фонда РФ, по итогам 2017 года в стране насчитывалось 42 млн 729 тысяч пенсионеров. А общее население на начало этого года - 146 млн 880 тысяч человек. Если посмотреть на ситуацию в нашем регионе, то из 3,2 млн населения пенсионеров уже более 980 тысяч.Сейчас, в ходе разъяснительных кампаний, подчеркивается, что средства, сэкономленные в ре зультате повышения пенсионного возраста, будут направлены на выполнение долгосрочных проектов национального развития России и обязательно на повышение уровня выплат. Заявлено, что реформа позволит увеличивать размер пенсии неработающим возрастным гражданам почти на 1000 рублей каждый год, - это выше инфляции. В последние три года в среднем увеличение пенсий составляло 300 - 400 рублей, не больше.Реформа предусматривает, что часть граждан трудится на рабочих местах с очень тяжелыми условиями труда. С возрастом нагрузка там станет непосильной. Потому законопроект предлагает оставить прежний возраст выхода на заслуженный отдых для нескольких категорий. Это те, кто трудится в горячих цехах, на подземных работах и в подобных местах. В законопроекте есть полный перечень таких профессий. Не планируется повышать пенсионный возраст женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения возраста восьми лет, а также некоторым другим категориям граждан.Главный из доводов против - сложность найти работу людям уже начиная с 45 лет. Оппоненты реформы опасаются, что повышение пенсионного возраста может создать риски безработицы среди молодежи и работников старшего возраста. Также может увеличиться число оформления пенсий по инвалидности. Законодатели уверяют, что вопрос с рабочими местами будет решаться, опыт и мастерство кадровых работников планируется всячески приветствовать.Так что дебаты, подсчеты на разных уровнях продолжаются. Законопроект должен пройти обсуждение в регионах, согласование в Госдуме, Совете Федерации.Законопроект направлен на поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. Возрастная планка с шагом в год начнет подниматься с 2019 года. Переход будет поэтапным. Пока предполагается, что мужчины станут выходить на пенсию в 65 лет с 2028 года, а женщины в 63 года - с 2034-го. То есть переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 для женщин. Изменения не затронут тех, кто уже получает выплаты по линии Пенсионного фонда России.- На мой взгляд, пенсионная реформа, о которой давно говорят и пишут, неизбежна и обусловлена требованиями экономики страны. Сейчас существует определенный дисбаланс в экономическом развитии, который нужно исправить. Нет достаточных средств для обеспечения пенсий при нынешнем соотношении работающих и пенсионеров. Имеется огромный дефицит Пенсионного фонда, который при сохранении действующей системы будет увеличиваться.Также только с помощью реформы можно разрешить конфликт интересов, который, безусловно, есть, между людьми «на отдыхе» и работающими.В реформе много аспектов: она выявляет проблемы экономического, социального, демографического и политического характера. Все должно быть учтено. В частности, нужно будет решать вопросы с трудоустройством молодежи, хотя для нее не возникнет проблем в связи с повышением пенсионного возраста в сфере интеллектуальной деятельности - здесь социальные лифты достаточно эффективны, хотя и не в полной мере. Необходимо участие государства, чтобы стимулировать создание рабочих мест в сфере высоких технологий, где в первую очередь и будет реализован потенциал молодых специалистов. Что касается людей, которые занимаются физическим трудом, то серьезных проблем, думаю, не будет. В этих сферах занят небольшой процент населения. Кроме того, проведение реформы растянуто по времени, что смягчит переход к новым возрастным показателям.Необходимо улучшить качество жизни населения, разработать медико-социальные меры поддержки для людей предпенсионного и пенсионного возраста - это задача законодателей и органов исполнительной власти.Требуют решения вопросы по наполнению не только Пенсионного фонда, но и государственного, муниципального бюджетов. Например, с помощью стимуляции сельского хозяйства, промышленного производства, выведения экономики в «белую» зону, качественного администрирования налоговой системы. Нужно думать и об особых условиях пенсионирования многодетных матерей.Такие программы должны разрабатываться параллельно, тогда можно ожидать от реформы положительного синергетического эффекта.