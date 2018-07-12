О феномене самарского «Ветерка»

Как Вам Чемпионат мира в Самаре? Какие ощущения?Класс! Просто суперпраздник! Всем весело, все довольны. И мы, и иностранцы.Мне кажется, что в Самаре событие такого грандиозного масштаба, как Чемпионат мира, при нашей жизни не повторится. Есть такое ощущение. И от этого немножко грустно. Надеюсь, что Чемпионат мира даст толчок развитию города. Здесь начнут происходить какие-то крупные, масштабные события, как, например, Универсиада в Казани. Она дала определенный старт развитию города. И в Казани стали проводить разные международные соревнования, другие знаковые мероприятия.Чемпионат мира - это абсолютный праздник, феерия. Самара расцвела. У меня сейчас ощущение, что мы живем в курортном городе. Как-будто мы были в Сочи в сентябре, по улицам ходили туристы. Сейчас же наступает «сочинский октябрь». На улицах пустынно, местные жители неспеша прогуливаются. А где туса? Туса у нас уже кончилась.Если говорить про тусу, «Ветерок» конечно зажег во время Чемпионата. Как прошел этот праздник здесь? Кто из болельщиков отличился?В «Ветерке» было действительно очень шумно, людно, весело. Самое ценное, что все проходило в дружелюбной атмосфере. Поразило, конечно, количество людей, которое к нам приходило, в том числе и иностранцев. Мы думали, что будет больше чем обычно, но что настолько - вообще не ожидали.Кто зажигал? Да все зажигали. Нельзя кого-то конкретно выделить. Австралийцы – молодые и классные. Англичане классно поют, колумбийцы много пьют.Да. Латиноамериканцы все в одном ключе. Мексиканцы, костариканцы, колумбийцы. Хотя на самом деле пили много все. На Чемпионатах мира все много пьют. Все приехали отдыхать, зажигать. Общий настрой у всех, конечно, был праздничный. Круто, что была такая атмосфера. По крайней мере, в «Ветерке» не было каких-то конфликтов между болельщиками разных сборных. Когда Россия играла последний матч, в баре было огромное количество русских. Зашли англичане, их приветствовали бурными аплодисментами.Насколько выросла посещаемость?До Чемпионата мира днем обычно было не так много народа. Во время Чемпионата с 12:00 – полная посадка. К вечеру бар превращался в банку шпрот. Народу было битком. Но при этом все танцуют, веселятся. Атмосфера объединяла. По ощущениям, посещаемость выросла раз в пять.При условии, что у нас и до Чемпионата не сказать, что было мало людей. Особенно по пятницам и субботам.А тут постоянная пятница и суббота. С утра до вечера и с понедельника по воскресенье.Самый запомнившийся день на Чемпионате мира?Мы больше всего поразились, когда приехали австралийцы. На улице было колоссальное количество людей. Они пили из кроссовок, пели песни, плясали. Потом приехали англичане. Они нас поразили песнями. Мексиканцы поразили шляпами. Сербы тоже классные были. Самое большое впечатление, конечно, было от австралийцев. Их было много, и они классно отжигали. Потом нас уже было не удивить.Мне запомнился день, когда Россия героически сражалась за выход в полуфинал. Тогда было два сильных матча. Играла Англия в Самаре. Их здесь было много. И мы думали, что будет хуже – если англичане выиграют или если проиграют. Варианты - веселые и поющие англичане или грустные и злые англичане. В итоге после матча бар был забит не англичанами, а русскими. Все смотрели матч против хорватов. И тут у меня тоже возникала мысль, что будет хуже – поражение нашей сборной или победа, выдержат ли стены. В итоге, получилось колоссальное "боление". Когда все закончилось, у всех было немножко грустинки, но атмосфера праздника чувствовалась. Сборная играла героически. Мне, собственно, потому этот день и запомнился. Я вообще не болельщик, но поддерживал сборную как мог.Через несколько дней после начала Чемпионата мира у «Ветерка» начались проблемы.Я бы не сказал, что начались проблемы. Давай поразмышляем. Большое количество людей, которые спонтанно скапливаются на улице. Мы живем в государстве, в городе, в котором есть определенные правила, есть определенные требования к нормам безопасности. На улице скапливается очень большое количество людей. Мы этого реально не ожидали. Это были далеко не все гости «Ветерка», потому что люди проходили, видели тусовку, присоединялись, вставали.И становились гостями «Ветерка».Да. Есть требования по обеспечению безопасности, и полиция начала их исполнять. Поэтому конфликтом, проблемой я бы это не назвал. Все были заинтересованы в том, чтобы Чемпионат в Самаре прошел без происшествий.Были слухи о том, что у вас тут жгли файеры, происходили какие-то конфликты с полицией.Один случай был с файерами, когда в Самаре играли сербы.Ну есть специфика сербского "боления". Они любят пожечь пиротехнику. В Сербии это вроде как запрещено, а вроде как и нет. Два файера зажгли два болельщика Сербии посередине улицы Куйбышева. Люди их пофотографировали. Все разошлись.Ничего сверхъестественного не было. Полиция спокойно отреагировала.Сколько у вас работает человек? Увеличивали штат на время Чемпионата мира?У нас небольшой штат. Его мы не увеличивали. В баре работает 16 человек.Люди уставали?Уставали и устают.Нагрузка бешеная на всех. На людей, на кондиционеры, на холодильники, на плиты. Но коллектив принял решение, что мы хотим это пережить. Такое бывает раз в жизни. График, конечно, изменился, серьезно уплотнился. Ребята все друг друга подменяют, поддерживают. Мы им очень благодарны, потому что они машины просто. Шесть пива в три секунды отдают. Льют чуть ли не с двух рук.Бывало такое, что пиво кончалось? Шведы, например, в одном из баров Нижнего Новгорода за день уничтожили двухнедельный запас.Нет, не кончалось. И не кончится.У нас вот какая ситуация. Есть сложные сорта. Например, «Жигулевское» пшеничное. Оно очень сильно пенится. Мы его в начале Чемпионата убрали, потому что долго льется. Убрали из меню блюда, которые долго готовятся, чтобы была увеличена скорость подачи.Ценовая политика изменилась?Мы увеличили цены на время Чемпионата мира. Основное увеличение, самое заметное для всех, на пиво. Есть ряд заведений которые торгуют местным пивом, в том числе всем известное «Дно». Мы увеличили вслед за ними. А по меню довели до ровных цифр. Условно, стоило что-то 285 рублей, стало стоить 300. Это для того, чтобы избавиться от мелочи. Потому что с иностранцами был бы расчет сложнее. Все сделали для удобства персонала и гостей.Следили ли за работой других заведений? Какие из них успешно приняли Чемпионат?Мы, конечно, следили, но не специально. Я живу в центре города, поэтому все было на глазах. В «Мамуке», например, было не сесть. В маленьком тихом Гитар баре рядом с площадью Куйбышева во время игры России был такой же плотняк как в «Ветерке». Мы волжане, любим наше пиво. Хоть и работаем в «Ветерке», иногда заглядываем к «старшему брату» на «Дно» выпить по кружечке. Там тоже было колоссальное количество людей.Во всех адекватных заведениях было много людей. Если их владельцы все хорошо делают и делают честно, то у них есть посетители.У нас соседи Carrie. Мы ходим иногда туда завтракать компанией. У них было огромное количество иностранцев.Да, ребята оттуда говорили, что у них на завтрак яйца буквально сметали. Особенно австралийцы и англичане. И минеральную воду тоже, кстати. За это они говорят спасибо нам.Мне кажется, что тут, на улице Куйбышева, у всех все было хорошо. Везде было огромное количество людей.Не возникло ощущения того, что на такое большое количество гостей у нас не так много заведений?Нет. Мне кажется, что их вполне достаточно. Больше и не надо.Здесь такая тонкая грань. Дилемма – пойдут туристы, и появится предложение или есть предложение, и к нам сразу все едут. Ну, возьмем, к примеру, видео английского блогера, которое сейчас гуляет по сетиЕсли Самара станет и останется привлекательной для туристов, если Куйбышева будет в теплое время года пешеходной, то, конечно, начнется расцвет индустрии.Скорее это даже коснется внутреннего туризма. Самарцы же едут в Казань, например, погулять по Баумана. Если вырастет интерес туристов к Самаре, повысится и уровень заведений.На Куйбышева достаточно заведений, чтобы обеспечить спрос?Если мы берем условно жителей города, то вполне.А мне кажется, что всегда недостаточно. В городе, который позиционирует себя в душе, а не на бумаге, как город-курорт, должно быть больше разнообразия. Должны открываться как маленькие, камерные заведения, так и большие рестораны. На Куйбышева, вроде как, все было хорошо с заведениями, но недавно открылась «Мамука». Она всегда и до Чемпионата битком была. Там все отлично, хороший ресторан. На самом деле по центру, если брать не только улицу Куйбышева, а еще и улицу вправо-влево..То там особо ничего и нет.Почему? Есть то же Puri. На Галактионовской - «Хачапурная» шикарная.Кафе 47 на Некрасовской, Винотерия.Парбург, «Есть желание».Во всех перечисленных заведениях цены, скажем так, не для всех самарцев доступные. Если брать для сравнения тот же «Ветерок».Нельзя их сравнивать с нами. «Ветерок» - это больше исключение из правил.К вам не так давно заходил в гости известный блогер Варламов?Да. Три раза. Первый – сказал, что очень много людей и ушел. На следующий день заглянул в обед и потом еще вечером.Поговорили с ним?Нам приятно, когда к нам заходят известные люди. Но мы не пытаемся, что называется «присесть на уши». Например, для нас было внутренним счастьем, когда мы увидели в полном составе в «Ветерке» актеров театра «Грань». Это было еще до Чемпионата мира. Они делают свою работу. Она нам нравится. Мы делаем свою работу. Это им нравится.Да, но когда мы приходим к ним в театр, они не кричат: «О, ребята из «Ветерка»! Ну как вам у нас?». Это было бы глупо. Когда к нам пришел Варламов, его сфотографировали. Он сидел, общался со своим самарским знакомым Андреем Кочетковым. Мы поздоровались, перекинулись общими фразами и все.Приятно, что он написал потом в блоге: «Если пить пиво в Самаре, то в «Ветерке».Но мы не делаем из этого какой-то культ, у нас не сносит голову от этого.Да, правда ее чуть не снесло от английского тренера.Это история с Саутгейтом? Фото есть в соцсетях.Да. Точнее с его двойником.Просто заходит человек в бар, и все англичане начинают с ним фотографироваться. У нас сразу вопросы, кто это? Что за человек?Когда ты смотришь на фото, ты можешь сравнить и сказать, что это не он. А когда ты заходишь в заведение, здесь не очень светло, ты не отличишь, что нос у него пошире, чем у главного тренера сборной Англии. Это было, конечно, забавно.Кто-то еще из особых гостей заходил к вам?Антон Беляев забегал из группы Therr Maitz, но не отдыхал у нас. Не хотелось бы заканчивать пафосной фразой, что у нас каждый гость уникален, и мы всем обязательно рады, но мы действительно рады всем. Мы очень рады нашим постоянным гостям.И их число значительно прибавилось за время Чемпионата мира. Появились новые люди, новые лица, классные лица. Веселые ребята, в большинстве своем.