О феномене самарского «Ветерка»
Многочисленные иностранные туристы летом этого года устроили настоящее испытание ресторанам и барам Самары. Мегапопулярным заведением стал бар «Турбаза Ветерок» на улице Куйбышева. Заведение работает всего полгода, но это не помешало ему стать хедлайнером Чемпионата мира в Самаре. Sgpress.ru поговорил с директором «Ветерка» Сергеем Кривчиковым и управляющим бара Антоном Синцовым.
SG: Как Вам Чемпионат мира в Самаре? Какие ощущения?
Антон Синцов: Класс! Просто суперпраздник! Всем весело, все довольны. И мы, и иностранцы.
Сергей Кривчиков: Мне кажется, что в Самаре событие такого грандиозного масштаба, как Чемпионат мира, при нашей жизни не повторится. Есть такое ощущение. И от этого немножко грустно. Надеюсь, что Чемпионат мира даст толчок развитию города. Здесь начнут происходить какие-то крупные, масштабные события, как, например, Универсиада в Казани. Она дала определенный старт развитию города. И в Казани стали проводить разные международные соревнования, другие знаковые мероприятия.
Чемпионат мира - это абсолютный праздник, феерия. Самара расцвела. У меня сейчас ощущение, что мы живем в курортном городе. Как-будто мы были в Сочи в сентябре, по улицам ходили туристы. Сейчас же наступает «сочинский октябрь». На улицах пустынно, местные жители неспеша прогуливаются. А где туса? Туса у нас уже кончилась.
SG: Если говорить про тусу, «Ветерок» конечно зажег во время Чемпионата. Как прошел этот праздник здесь? Кто из болельщиков отличился?
Сергей Кривчиков: В «Ветерке» было действительно очень шумно, людно, весело. Самое ценное, что все проходило в дружелюбной атмосфере. Поразило, конечно, количество людей, которое к нам приходило, в том числе и иностранцев. Мы думали, что будет больше чем обычно, но что настолько - вообще не ожидали.
Антон Синцов: Кто зажигал? Да все зажигали. Нельзя кого-то конкретно выделить. Австралийцы – молодые и классные. Англичане классно поют, колумбийцы много пьют.
Сергей Кривчиков: Да. Латиноамериканцы все в одном ключе. Мексиканцы, костариканцы, колумбийцы. Хотя на самом деле пили много все. На Чемпионатах мира все много пьют. Все приехали отдыхать, зажигать. Общий настрой у всех, конечно, был праздничный. Круто, что была такая атмосфера. По крайней мере, в «Ветерке» не было каких-то конфликтов между болельщиками разных сборных. Когда Россия играла последний матч, в баре было огромное количество русских. Зашли англичане, их приветствовали бурными аплодисментами.
SG: Насколько выросла посещаемость?
Сергей Кривчиков: До Чемпионата мира днем обычно было не так много народа. Во время Чемпионата с 12:00 – полная посадка. К вечеру бар превращался в банку шпрот. Народу было битком. Но при этом все танцуют, веселятся. Атмосфера объединяла. По ощущениям, посещаемость выросла раз в пять.
Антон Синцов: При условии, что у нас и до Чемпионата не сказать, что было мало людей. Особенно по пятницам и субботам.
Сергей Кривчиков: А тут постоянная пятница и суббота. С утра до вечера и с понедельника по воскресенье.
SG: Самый запомнившийся день на Чемпионате мира?
Антон Синцов: Мы больше всего поразились, когда приехали австралийцы. На улице было колоссальное количество людей. Они пили из кроссовок, пели песни, плясали. Потом приехали англичане. Они нас поразили песнями. Мексиканцы поразили шляпами. Сербы тоже классные были. Самое большое впечатление, конечно, было от австралийцев. Их было много, и они классно отжигали. Потом нас уже было не удивить.
Сергей Кривчиков: Мне запомнился день, когда Россия героически сражалась за выход в полуфинал. Тогда было два сильных матча. Играла Англия в Самаре. Их здесь было много. И мы думали, что будет хуже – если англичане выиграют или если проиграют. Варианты - веселые и поющие англичане или грустные и злые англичане. В итоге после матча бар был забит не англичанами, а русскими. Все смотрели матч против хорватов. И тут у меня тоже возникала мысль, что будет хуже – поражение нашей сборной или победа, выдержат ли стены. В итоге, получилось колоссальное "боление". Когда все закончилось, у всех было немножко грустинки, но атмосфера праздника чувствовалась. Сборная играла героически. Мне, собственно, потому этот день и запомнился. Я вообще не болельщик, но поддерживал сборную как мог.
SG: Через несколько дней после начала Чемпионата мира у «Ветерка» начались проблемы.
Сергей Кривчиков: Я бы не сказал, что начались проблемы. Давай поразмышляем. Большое количество людей, которые спонтанно скапливаются на улице. Мы живем в государстве, в городе, в котором есть определенные правила, есть определенные требования к нормам безопасности. На улице скапливается очень большое количество людей. Мы этого реально не ожидали. Это были далеко не все гости «Ветерка», потому что люди проходили, видели тусовку, присоединялись, вставали.
Антон Синцов: И становились гостями «Ветерка».
Сергей Кривчиков: Да. Есть требования по обеспечению безопасности, и полиция начала их исполнять. Поэтому конфликтом, проблемой я бы это не назвал. Все были заинтересованы в том, чтобы Чемпионат в Самаре прошел без происшествий.
SG: Были слухи о том, что у вас тут жгли файеры, происходили какие-то конфликты с полицией.
Антон Синцов: Один случай был с файерами, когда в Самаре играли сербы.
Сергей Кривчиков: Ну есть специфика сербского "боления". Они любят пожечь пиротехнику. В Сербии это вроде как запрещено, а вроде как и нет. Два файера зажгли два болельщика Сербии посередине улицы Куйбышева. Люди их пофотографировали. Все разошлись.
Антон Синцов: Ничего сверхъестественного не было. Полиция спокойно отреагировала.
SG: Сколько у вас работает человек? Увеличивали штат на время Чемпионата мира?
Сергей Кривчиков: У нас небольшой штат. Его мы не увеличивали. В баре работает 16 человек.
SG: Люди уставали?
Антон Синцов: Уставали и устают.
Сергей Кривчиков: Нагрузка бешеная на всех. На людей, на кондиционеры, на холодильники, на плиты. Но коллектив принял решение, что мы хотим это пережить. Такое бывает раз в жизни. График, конечно, изменился, серьезно уплотнился. Ребята все друг друга подменяют, поддерживают. Мы им очень благодарны, потому что они машины просто. Шесть пива в три секунды отдают. Льют чуть ли не с двух рук.
SG: Бывало такое, что пиво кончалось? Шведы, например, в одном из баров Нижнего Новгорода за день уничтожили двухнедельный запас.
Антон Синцов: Нет, не кончалось. И не кончится.
Сергей Кривчиков: У нас вот какая ситуация. Есть сложные сорта. Например, «Жигулевское» пшеничное. Оно очень сильно пенится. Мы его в начале Чемпионата убрали, потому что долго льется. Убрали из меню блюда, которые долго готовятся, чтобы была увеличена скорость подачи.
SG: Ценовая политика изменилась?
Сергей Кривчиков: Мы увеличили цены на время Чемпионата мира. Основное увеличение, самое заметное для всех, на пиво. Есть ряд заведений которые торгуют местным пивом, в том числе всем известное «Дно». Мы увеличили вслед за ними. А по меню довели до ровных цифр. Условно, стоило что-то 285 рублей, стало стоить 300. Это для того, чтобы избавиться от мелочи. Потому что с иностранцами был бы расчет сложнее. Все сделали для удобства персонала и гостей.
SG: Следили ли за работой других заведений? Какие из них успешно приняли Чемпионат?
Сергей Кривчиков: Мы, конечно, следили, но не специально. Я живу в центре города, поэтому все было на глазах. В «Мамуке», например, было не сесть. В маленьком тихом Гитар баре рядом с площадью Куйбышева во время игры России был такой же плотняк как в «Ветерке». Мы волжане, любим наше пиво. Хоть и работаем в «Ветерке», иногда заглядываем к «старшему брату» на «Дно» выпить по кружечке. Там тоже было колоссальное количество людей.
Антон Синцов: Во всех адекватных заведениях было много людей. Если их владельцы все хорошо делают и делают честно, то у них есть посетители.
Cергей Кривчиков: У нас соседи Carrie. Мы ходим иногда туда завтракать компанией. У них было огромное количество иностранцев.
Антон Синцов: Да, ребята оттуда говорили, что у них на завтрак яйца буквально сметали. Особенно австралийцы и англичане. И минеральную воду тоже, кстати. За это они говорят спасибо нам.
Сергей Кривчиков: Мне кажется, что тут, на улице Куйбышева, у всех все было хорошо. Везде было огромное количество людей.
SG: Не возникло ощущения того, что на такое большое количество гостей у нас не так много заведений?
Антон Синцов: Нет. Мне кажется, что их вполне достаточно. Больше и не надо.
Сергей Кривчиков: Здесь такая тонкая грань. Дилемма – пойдут туристы, и появится предложение или есть предложение, и к нам сразу все едут. Ну, возьмем, к примеру, видео английского блогера, которое сейчас гуляет по сети
Если Самара станет и останется привлекательной для туристов, если Куйбышева будет в теплое время года пешеходной, то, конечно, начнется расцвет индустрии.
Антон Синцов: Скорее это даже коснется внутреннего туризма. Самарцы же едут в Казань, например, погулять по Баумана. Если вырастет интерес туристов к Самаре, повысится и уровень заведений.
SG: На Куйбышева достаточно заведений, чтобы обеспечить спрос?
Антон Синцов: Если мы берем условно жителей города, то вполне.
Сергей Кривчиков: А мне кажется, что всегда недостаточно. В городе, который позиционирует себя в душе, а не на бумаге, как город-курорт, должно быть больше разнообразия. Должны открываться как маленькие, камерные заведения, так и большие рестораны. На Куйбышева, вроде как, все было хорошо с заведениями, но недавно открылась «Мамука». Она всегда и до Чемпионата битком была. Там все отлично, хороший ресторан. На самом деле по центру, если брать не только улицу Куйбышева, а еще и улицу вправо-влево..
SG: То там особо ничего и нет.
Сергей Кривчиков: Почему? Есть то же Puri. На Галактионовской - «Хачапурная» шикарная.
Антон Синцов: Кафе 47 на Некрасовской, Винотерия.
Сергей Кривчиков: Парбург, «Есть желание».
SG: Во всех перечисленных заведениях цены, скажем так, не для всех самарцев доступные. Если брать для сравнения тот же «Ветерок».
Антон Синцов: Нельзя их сравнивать с нами. «Ветерок» - это больше исключение из правил.
SG: К вам не так давно заходил в гости известный блогер Варламов?
Антон Синцов: Да. Три раза. Первый – сказал, что очень много людей и ушел. На следующий день заглянул в обед и потом еще вечером.
SG: Поговорили с ним?
Сергей Кривчиков: Нам приятно, когда к нам заходят известные люди. Но мы не пытаемся, что называется «присесть на уши». Например, для нас было внутренним счастьем, когда мы увидели в полном составе в «Ветерке» актеров театра «Грань». Это было еще до Чемпионата мира. Они делают свою работу. Она нам нравится. Мы делаем свою работу. Это им нравится.
Антон Синцов: Да, но когда мы приходим к ним в театр, они не кричат: «О, ребята из «Ветерка»! Ну как вам у нас?». Это было бы глупо. Когда к нам пришел Варламов, его сфотографировали. Он сидел, общался со своим самарским знакомым Андреем Кочетковым. Мы поздоровались, перекинулись общими фразами и все.
Сергей Кривчиков: Приятно, что он написал потом в блоге: «Если пить пиво в Самаре, то в «Ветерке».
Антон Синцов: Но мы не делаем из этого какой-то культ, у нас не сносит голову от этого.
Сергей Кривчиков: Да, правда ее чуть не снесло от английского тренера.
SG: Это история с Саутгейтом? Фото есть в соцсетях.
Антон Синцов: Да. Точнее с его двойником.
Сергей Кривчиков: Просто заходит человек в бар, и все англичане начинают с ним фотографироваться. У нас сразу вопросы, кто это? Что за человек?
Антон Синцов: Когда ты смотришь на фото, ты можешь сравнить и сказать, что это не он. А когда ты заходишь в заведение, здесь не очень светло, ты не отличишь, что нос у него пошире, чем у главного тренера сборной Англии. Это было, конечно, забавно.
SG: Кто-то еще из особых гостей заходил к вам?
Сергей Кривчиков: Антон Беляев забегал из группы Therr Maitz, но не отдыхал у нас. Не хотелось бы заканчивать пафосной фразой, что у нас каждый гость уникален, и мы всем обязательно рады, но мы действительно рады всем. Мы очень рады нашим постоянным гостям.
Антон Синцов: И их число значительно прибавилось за время Чемпионата мира. Появились новые люди, новые лица, классные лица. Веселые ребята, в большинстве своем.
SG: Как Вам Чемпионат мира в Самаре? Какие ощущения?
Антон Синцов: Класс! Просто суперпраздник! Всем весело, все довольны. И мы, и иностранцы.
Сергей Кривчиков: Мне кажется, что в Самаре событие такого грандиозного масштаба, как Чемпионат мира, при нашей жизни не повторится. Есть такое ощущение. И от этого немножко грустно. Надеюсь, что Чемпионат мира даст толчок развитию города. Здесь начнут происходить какие-то крупные, масштабные события, как, например, Универсиада в Казани. Она дала определенный старт развитию города. И в Казани стали проводить разные международные соревнования, другие знаковые мероприятия.
Чемпионат мира - это абсолютный праздник, феерия. Самара расцвела. У меня сейчас ощущение, что мы живем в курортном городе. Как-будто мы были в Сочи в сентябре, по улицам ходили туристы. Сейчас же наступает «сочинский октябрь». На улицах пустынно, местные жители неспеша прогуливаются. А где туса? Туса у нас уже кончилась.
SG: Если говорить про тусу, «Ветерок» конечно зажег во время Чемпионата. Как прошел этот праздник здесь? Кто из болельщиков отличился?
Сергей Кривчиков: В «Ветерке» было действительно очень шумно, людно, весело. Самое ценное, что все проходило в дружелюбной атмосфере. Поразило, конечно, количество людей, которое к нам приходило, в том числе и иностранцев. Мы думали, что будет больше чем обычно, но что настолько - вообще не ожидали.
Антон Синцов: Кто зажигал? Да все зажигали. Нельзя кого-то конкретно выделить. Австралийцы – молодые и классные. Англичане классно поют, колумбийцы много пьют.
Сергей Кривчиков: Да. Латиноамериканцы все в одном ключе. Мексиканцы, костариканцы, колумбийцы. Хотя на самом деле пили много все. На Чемпионатах мира все много пьют. Все приехали отдыхать, зажигать. Общий настрой у всех, конечно, был праздничный. Круто, что была такая атмосфера. По крайней мере, в «Ветерке» не было каких-то конфликтов между болельщиками разных сборных. Когда Россия играла последний матч, в баре было огромное количество русских. Зашли англичане, их приветствовали бурными аплодисментами.
SG: Насколько выросла посещаемость?
Сергей Кривчиков: До Чемпионата мира днем обычно было не так много народа. Во время Чемпионата с 12:00 – полная посадка. К вечеру бар превращался в банку шпрот. Народу было битком. Но при этом все танцуют, веселятся. Атмосфера объединяла. По ощущениям, посещаемость выросла раз в пять.
Антон Синцов: При условии, что у нас и до Чемпионата не сказать, что было мало людей. Особенно по пятницам и субботам.
Сергей Кривчиков: А тут постоянная пятница и суббота. С утра до вечера и с понедельника по воскресенье.
SG: Самый запомнившийся день на Чемпионате мира?
Антон Синцов: Мы больше всего поразились, когда приехали австралийцы. На улице было колоссальное количество людей. Они пили из кроссовок, пели песни, плясали. Потом приехали англичане. Они нас поразили песнями. Мексиканцы поразили шляпами. Сербы тоже классные были. Самое большое впечатление, конечно, было от австралийцев. Их было много, и они классно отжигали. Потом нас уже было не удивить.
Сергей Кривчиков: Мне запомнился день, когда Россия героически сражалась за выход в полуфинал. Тогда было два сильных матча. Играла Англия в Самаре. Их здесь было много. И мы думали, что будет хуже – если англичане выиграют или если проиграют. Варианты - веселые и поющие англичане или грустные и злые англичане. В итоге после матча бар был забит не англичанами, а русскими. Все смотрели матч против хорватов. И тут у меня тоже возникала мысль, что будет хуже – поражение нашей сборной или победа, выдержат ли стены. В итоге, получилось колоссальное "боление". Когда все закончилось, у всех было немножко грустинки, но атмосфера праздника чувствовалась. Сборная играла героически. Мне, собственно, потому этот день и запомнился. Я вообще не болельщик, но поддерживал сборную как мог.
SG: Через несколько дней после начала Чемпионата мира у «Ветерка» начались проблемы.
Сергей Кривчиков: Я бы не сказал, что начались проблемы. Давай поразмышляем. Большое количество людей, которые спонтанно скапливаются на улице. Мы живем в государстве, в городе, в котором есть определенные правила, есть определенные требования к нормам безопасности. На улице скапливается очень большое количество людей. Мы этого реально не ожидали. Это были далеко не все гости «Ветерка», потому что люди проходили, видели тусовку, присоединялись, вставали.
Антон Синцов: И становились гостями «Ветерка».
Сергей Кривчиков: Да. Есть требования по обеспечению безопасности, и полиция начала их исполнять. Поэтому конфликтом, проблемой я бы это не назвал. Все были заинтересованы в том, чтобы Чемпионат в Самаре прошел без происшествий.
SG: Были слухи о том, что у вас тут жгли файеры, происходили какие-то конфликты с полицией.
Антон Синцов: Один случай был с файерами, когда в Самаре играли сербы.
Сергей Кривчиков: Ну есть специфика сербского "боления". Они любят пожечь пиротехнику. В Сербии это вроде как запрещено, а вроде как и нет. Два файера зажгли два болельщика Сербии посередине улицы Куйбышева. Люди их пофотографировали. Все разошлись.
Антон Синцов: Ничего сверхъестественного не было. Полиция спокойно отреагировала.
SG: Сколько у вас работает человек? Увеличивали штат на время Чемпионата мира?
Сергей Кривчиков: У нас небольшой штат. Его мы не увеличивали. В баре работает 16 человек.
SG: Люди уставали?
Антон Синцов: Уставали и устают.
Сергей Кривчиков: Нагрузка бешеная на всех. На людей, на кондиционеры, на холодильники, на плиты. Но коллектив принял решение, что мы хотим это пережить. Такое бывает раз в жизни. График, конечно, изменился, серьезно уплотнился. Ребята все друг друга подменяют, поддерживают. Мы им очень благодарны, потому что они машины просто. Шесть пива в три секунды отдают. Льют чуть ли не с двух рук.
SG: Бывало такое, что пиво кончалось? Шведы, например, в одном из баров Нижнего Новгорода за день уничтожили двухнедельный запас.
Антон Синцов: Нет, не кончалось. И не кончится.
Сергей Кривчиков: У нас вот какая ситуация. Есть сложные сорта. Например, «Жигулевское» пшеничное. Оно очень сильно пенится. Мы его в начале Чемпионата убрали, потому что долго льется. Убрали из меню блюда, которые долго готовятся, чтобы была увеличена скорость подачи.
SG: Ценовая политика изменилась?
Сергей Кривчиков: Мы увеличили цены на время Чемпионата мира. Основное увеличение, самое заметное для всех, на пиво. Есть ряд заведений которые торгуют местным пивом, в том числе всем известное «Дно». Мы увеличили вслед за ними. А по меню довели до ровных цифр. Условно, стоило что-то 285 рублей, стало стоить 300. Это для того, чтобы избавиться от мелочи. Потому что с иностранцами был бы расчет сложнее. Все сделали для удобства персонала и гостей.
SG: Следили ли за работой других заведений? Какие из них успешно приняли Чемпионат?
Сергей Кривчиков: Мы, конечно, следили, но не специально. Я живу в центре города, поэтому все было на глазах. В «Мамуке», например, было не сесть. В маленьком тихом Гитар баре рядом с площадью Куйбышева во время игры России был такой же плотняк как в «Ветерке». Мы волжане, любим наше пиво. Хоть и работаем в «Ветерке», иногда заглядываем к «старшему брату» на «Дно» выпить по кружечке. Там тоже было колоссальное количество людей.
Антон Синцов: Во всех адекватных заведениях было много людей. Если их владельцы все хорошо делают и делают честно, то у них есть посетители.
Cергей Кривчиков: У нас соседи Carrie. Мы ходим иногда туда завтракать компанией. У них было огромное количество иностранцев.
Антон Синцов: Да, ребята оттуда говорили, что у них на завтрак яйца буквально сметали. Особенно австралийцы и англичане. И минеральную воду тоже, кстати. За это они говорят спасибо нам.
Сергей Кривчиков: Мне кажется, что тут, на улице Куйбышева, у всех все было хорошо. Везде было огромное количество людей.
SG: Не возникло ощущения того, что на такое большое количество гостей у нас не так много заведений?
Антон Синцов: Нет. Мне кажется, что их вполне достаточно. Больше и не надо.
Сергей Кривчиков: Здесь такая тонкая грань. Дилемма – пойдут туристы, и появится предложение или есть предложение, и к нам сразу все едут. Ну, возьмем, к примеру, видео английского блогера, которое сейчас гуляет по сети
Если Самара станет и останется привлекательной для туристов, если Куйбышева будет в теплое время года пешеходной, то, конечно, начнется расцвет индустрии.
Антон Синцов: Скорее это даже коснется внутреннего туризма. Самарцы же едут в Казань, например, погулять по Баумана. Если вырастет интерес туристов к Самаре, повысится и уровень заведений.
SG: На Куйбышева достаточно заведений, чтобы обеспечить спрос?
Антон Синцов: Если мы берем условно жителей города, то вполне.
Сергей Кривчиков: А мне кажется, что всегда недостаточно. В городе, который позиционирует себя в душе, а не на бумаге, как город-курорт, должно быть больше разнообразия. Должны открываться как маленькие, камерные заведения, так и большие рестораны. На Куйбышева, вроде как, все было хорошо с заведениями, но недавно открылась «Мамука». Она всегда и до Чемпионата битком была. Там все отлично, хороший ресторан. На самом деле по центру, если брать не только улицу Куйбышева, а еще и улицу вправо-влево..
SG: То там особо ничего и нет.
Сергей Кривчиков: Почему? Есть то же Puri. На Галактионовской - «Хачапурная» шикарная.
Антон Синцов: Кафе 47 на Некрасовской, Винотерия.
Сергей Кривчиков: Парбург, «Есть желание».
SG: Во всех перечисленных заведениях цены, скажем так, не для всех самарцев доступные. Если брать для сравнения тот же «Ветерок».
Антон Синцов: Нельзя их сравнивать с нами. «Ветерок» - это больше исключение из правил.
SG: К вам не так давно заходил в гости известный блогер Варламов?
Антон Синцов: Да. Три раза. Первый – сказал, что очень много людей и ушел. На следующий день заглянул в обед и потом еще вечером.
SG: Поговорили с ним?
Сергей Кривчиков: Нам приятно, когда к нам заходят известные люди. Но мы не пытаемся, что называется «присесть на уши». Например, для нас было внутренним счастьем, когда мы увидели в полном составе в «Ветерке» актеров театра «Грань». Это было еще до Чемпионата мира. Они делают свою работу. Она нам нравится. Мы делаем свою работу. Это им нравится.
Антон Синцов: Да, но когда мы приходим к ним в театр, они не кричат: «О, ребята из «Ветерка»! Ну как вам у нас?». Это было бы глупо. Когда к нам пришел Варламов, его сфотографировали. Он сидел, общался со своим самарским знакомым Андреем Кочетковым. Мы поздоровались, перекинулись общими фразами и все.
Сергей Кривчиков: Приятно, что он написал потом в блоге: «Если пить пиво в Самаре, то в «Ветерке».
Антон Синцов: Но мы не делаем из этого какой-то культ, у нас не сносит голову от этого.
Сергей Кривчиков: Да, правда ее чуть не снесло от английского тренера.
SG: Это история с Саутгейтом? Фото есть в соцсетях.
Антон Синцов: Да. Точнее с его двойником.
Сергей Кривчиков: Просто заходит человек в бар, и все англичане начинают с ним фотографироваться. У нас сразу вопросы, кто это? Что за человек?
Антон Синцов: Когда ты смотришь на фото, ты можешь сравнить и сказать, что это не он. А когда ты заходишь в заведение, здесь не очень светло, ты не отличишь, что нос у него пошире, чем у главного тренера сборной Англии. Это было, конечно, забавно.
SG: Кто-то еще из особых гостей заходил к вам?
Сергей Кривчиков: Антон Беляев забегал из группы Therr Maitz, но не отдыхал у нас. Не хотелось бы заканчивать пафосной фразой, что у нас каждый гость уникален, и мы всем обязательно рады, но мы действительно рады всем. Мы очень рады нашим постоянным гостям.
Антон Синцов: И их число значительно прибавилось за время Чемпионата мира. Появились новые люди, новые лица, классные лица. Веселые ребята, в большинстве своем.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
12 июля 2018
169
12 июля 2018
178
12 июля 2018
173
12 июля 2018
269
12 июля 2018
172
12 июля 2018
717
12 июля 2018
178
12 июля 2018 , 17:45
145
В субботу, 14 июля, развлекательная программа на площади Куйбышева начнется в 16:00.
12 июля 2018 , 16:50
112
На сегодняшний день по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»...
12 июля 2018 , 13:38
178
В Самарской области в этом сезоне уже произошло 22 трагических инцидента, что почти в два раза...
12 июля 2018 , 13:21
173
Объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1861 году, находится на улице...
12 июля 2018 , 12:24
269
Причиной перекрытия стало строительство газопровода.
12 июля 2018 , 12:16
172
Открытие состоится в четверг, 12 июля, в 18.00 в Самарской публичной библиотеке.
12 июля 2018 , 11:26
717
В Самаре благоустраиваются общественные пространства в рамках программы «Комфортная...
12 июля 2018 , 11:12
178
Поступление в детский сад - стресс и для малыша, и для родителей. От того, насколько ребенок...
12 июля 2018 , 11:01
221
Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании и Самарское речное пассажирское...
12 июля 2018 , 10:51
286
Как известно, в Государственную думу внесен законопроект об изменении пенсионного возраста....
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
28 июня 2018
14317
На нем прилетели более 400 болельщиков.
29 июня 2018
12559
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
19 июня 2018
8923
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
8540
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
17 июня 2018
7917
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
25 июня 2018
1934
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
22 июня 2018
1007
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
1485
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
908
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
13 июня 2018
556
Из-за переключения сетей на новую подстанцию временно стояли трамваи на Галактионовской и...