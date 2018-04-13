Нюансы проекта строительства крематория в Рубежном обсудят вместе с местными жителями

Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями поселка Рубежный. На встрече обсуждались вопросы расширения кладбища «Рубежное» и строительства крематория.



По словам руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александра Андриянова, планируется разрабатывать проект по организации санитарно-защитной зоны кладбища.



- Это позволит не допустить его разрастания, - прокомментировал Александр Андриянов.



Директор «Спецкомбината ритуальных услуг» Анатолий Грачев, рассказал, что территория кладбища увеличивается в том числе из-за незаконных захоронений – выявлено 58 захоронений без нужной документации, фактически выходящих за границы кладбища. Информация по ним была передана в полицию, по фактам захоронений возбуждены уголовные дела.



Глава города поручила разработать меры, чтобы предотвратить подобные случаи.



Также на встрече обсуждалось строительство крематория, который позволит частично решить вопрос нехватки мест под захоронения. По мнению жителей поселка, онэто может ухудшить экологическую обстановку.



Присутствовавший на встрече представитель инвестора рассказал жителям об устройстве крематория и его технических характеристиках. По его словам, проект предполагает наличие одной печи для кремации, оборудованной специальными фильтрами, которые практически до нуля сводят число выбросов в атмосферу.



Кроме того, он подчеркнул, что проект выдерживает все установленные законом нормы - здание планируется построить более чем в 700 метрах от ближайшего дома.



- Со стороны крематорий будет выглядеть как обычное административное здание. С жилой зоны его видно не будет – ни о каких возвышающихся трубах, специфических запахах и дыме речь не идет, - сказал представитель инвестора.



В связи с особой социальной значимостью вопроса, его обсуждение будет продолжено. На встрече были выбраны представители инициативной группы жителей Рубежного, которые вместе с сотрудниками горадминистрации и надзорных органов детально изучат все нюансы проекта.