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Новым секретарем самарского реготделения "Единой России" стала Екатерина Кузьмичева

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева была избрана секретарем самарского реготделения партии "Единая Россия" сегодня в ходе тайного голосования на отчетно-выборной конференции.

За неё проголосовали 169 человек.

За место секретаря также боролся председатель Совета первичных отделений самарского реготделения партии "Единая Россия" Алексей Чекалин.

Напомним, ранее и.п. секретаря самарского реготделения партии "Единая Россия" был Игорь Станкевич. В сентябре он был избран депутатом Госдумы РФ VII созыва и вынужден был сложить с себя полномочия.
Дата: 26 декабря 2016 , 15:37
72
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: er.ru
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