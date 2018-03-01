Новым председателем Самарской городской думы стал Алексей Дегтев

Состоялось заседание думы областного центра. На нем было принято решение об уходе с поста председателя Галины Андрияновой. Она будет работать в правительстве Самарской области, в министерстве социально-демографической и семейной политики.Депутаты городской думы единогласно избрали новым председателем Алексея Дегтева. Он займет свой пост в пятницу, 2 марта. При этом новый спикер самарского парламента должен будет уволиться из школы № 58, где он работал директором. По уставу думы председатель не может совмещать две должности.