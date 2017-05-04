Новый скоростной речной маршрут «Самара-Тольятти» открывается в эти выходные

По данным областного правительства, маршрут будет действовать по пятницам, субботам и воскресеньям два раза в день. Предусмотрены остановки в селах Ширяево и Зольное. Отправление из Самары в 7:45 и 14:15, из Тольятти - в 10:20 и 16:50. Стоимость проезда составляет от 350 до 400 рублей в одну сторону.Также сейчас отрабатывается «туристическая» составляющая, которая предусматривает экскурсии по Тольятти и на территорию духовно-культурного кремля «Богатырская Слобода» (с пересадкой на теплоход типа ОМ «Порт Тольятти»).Протяжённость нового маршрута - 73 км.Добавим, с 2012 по 2017 годы количество речных маршрутов в Самарской области увеличилось с 7 до 12, а протяженность маршрутной сети - с 272 км до 555 км, в которую входит 32 остановочных пункта.По итогам навигации 2016 года среди всех регионов России по объему перевозок пассажиров речным транспортом Самарская область занимает 2 место, уступая только Москве, а среди регионов ПФО - первое.