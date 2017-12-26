Новый речной вокзал в Самаре построят после ЧМ-2018

Как сообщили sgpress.ru в министерстве транспорта Самарской области, для того, чтобы в городе не появлялись объекты незавершенного строительства на гостевых маршрутах, предлагается приступить к началу стройки речного вокзала после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.Напомним, здание планируется построить на набережной в районе 6-го причала, недалеко от существующего речвокзала. Площадь объекта составит около 1,5-2 тыс. кв. м с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов.