Новый речной вокзал в Самаре построят после ЧМ-2018
Дата начала работ пока неизвестна.
Как сообщили sgpress.ru в министерстве транспорта Самарской области, для того, чтобы в городе не появлялись объекты незавершенного строительства на гостевых маршрутах, предлагается приступить к началу стройки речного вокзала после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Напомним, здание планируется построить на набережной в районе 6-го причала, недалеко от существующего речвокзала. Площадь объекта составит около 1,5-2 тыс. кв. м с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов.
Как сообщили sgpress.ru в министерстве транспорта Самарской области, для того, чтобы в городе не появлялись объекты незавершенного строительства на гостевых маршрутах, предлагается приступить к началу стройки речного вокзала после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Напомним, здание планируется построить на набережной в районе 6-го причала, недалеко от существующего речвокзала. Площадь объекта составит около 1,5-2 тыс. кв. м с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов.
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