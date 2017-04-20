Новый речной вокзал в Самаре планируют сдать в конце мая 2018 года
Водный транспорт собираются задействовать при проведении Чемпионата мира по футболу.
В среду, 19 апреля, на телеканале «Россия 24» губернатор Самарской области Николай Меркушкин отвечал на вопросы жителей в программе «Главная тема». Один из них касался обеспечения региона социальной инфраструктурой.
Глава региона сообщил , что таких объектов возводится очень много. По его словам, сейчас в области строят 11 детских садов. В 2016 году сдали четыре школы, в этом году будет еще четыре.
Также он добавил, что в Самарской области строят четыре поликлиники, две из которых находятся в Тольятти.
Что касается спортивной сферы, то помимо возведения стадиона к Чемпионату мира по футболу, в регионе увеличивают число крытых катков. В скором времени появятся пять новых ледовых дворцов.
Не останется в стороне и вопрос развития транспортной инфраструктуры. По словам губернатора, речной вокзал в Самаре планируют сдать до конца мая 2018 года.
- Он строится не по программе к Чемпионату мира. Это чисто наш объект. Такие сроки поставили для того, чтобы он успел поработать и на чемпионат тоже, - подытожил Николай Меркушкин.
В среду, 19 апреля, на телеканале «Россия 24» губернатор Самарской области Николай Меркушкин отвечал на вопросы жителей в программе «Главная тема». Один из них касался обеспечения региона социальной инфраструктурой.
Глава региона сообщил , что таких объектов возводится очень много. По его словам, сейчас в области строят 11 детских садов. В 2016 году сдали четыре школы, в этом году будет еще четыре.
Также он добавил, что в Самарской области строят четыре поликлиники, две из которых находятся в Тольятти.
Что касается спортивной сферы, то помимо возведения стадиона к Чемпионату мира по футболу, в регионе увеличивают число крытых катков. В скором времени появятся пять новых ледовых дворцов.
Не останется в стороне и вопрос развития транспортной инфраструктуры. По словам губернатора, речной вокзал в Самаре планируют сдать до конца мая 2018 года.
- Он строится не по программе к Чемпионату мира. Это чисто наш объект. Такие сроки поставили для того, чтобы он успел поработать и на чемпионат тоже, - подытожил Николай Меркушкин.
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