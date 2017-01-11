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Новый мотострелковый батальон оснастили грузовиками-вездеходами

В мотострелковое соединение ЦВО, дислоцированное в Самарской области, поступили 80 новых автомобилей повышенной проходимости. Речь идет о машинах Урал-4320-31 с колесной формулой 6×6.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, автомобили предназначены для перевозки личного состава и грузов по всем типам дорог. Машины способны преодолевать болотистые участки, рвы, брод до полутора метров, канавы до двух метров.

Напомним, соединение было сформировано в конце минувшего года. В его составе имеются мотострелковые, артиллерийские, разведывательные, инженерные и другие подразделения.
Дата: 10 января 2017 , 12:55
387
Автор текста: Анна Турова
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