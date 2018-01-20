Новый директор «Альянс Франсез Самара» Пьер Мансини о планах на ближайший год

2018-й ознаменовался для «Альянс Франсез Самара» не только тем, что это Год французского языка и литературы в России и Год России во Франции, но и тем, что к руководству этой некоммерческой организацией приступил новый директор - Пьер Мансини.



Несмотря на молодость, он уже давно работает в сфере культурных проектов. В частности, так называемых перекрестных годов различных стран. К России - особое отношение. Его бабушка родилась в нашей стране. Пьер знает русский язык и гордится плодами взаимного влияния двух культур.



Пьер Мансини заявляет:



- Одним из главных посланий, которые я хочу донести и простым самарцам, и руководству системы регионального образования и культуры, будет мысль о необходимости изучения французского языка. Ведь не зная его, современные школьники не смогут во всей полноте понять произведения русских классиков, постичь искусство Пятой республики или разобраться в нашей общей истории. К тому же количество говорящих на французском языке на планете постоянно растет. И если сегодня это около 270 миллионов человек, то через 50 лет их будет, по прогнозам статистиков, около 700 миллионов. На этом языке говорят не только во Франции, Канаде, Бельгии, Швейцарии, но и в странах Африки, в которых произошел настоящий демографический бум.



С этого года курсы французского в Самаре будут расширены. Учиться смогут люди всех возрастных групп - от малышей до тех, кому за 50.



- В 2018-м мы предлагаем самарцам получить карту члена общественной организации «Альянс Франсез Самара», - поясняет Пьер Мансини. - Она даст им возможность пользоваться нашей медиатекой, ресурсами онлайн-культуртеки с самыми актуальными материалами на французском языке. Это и свежая пресса, и научные публикации.



22 января «Альянс Франсез Самара» приглашает на день открытых дверей. Гости смогут познакомиться с командой организации и посетить ее помещения в течение всего дня. А в 18 часов начнется презентация курсов языка. Представитель «Кампюс Франс» расскажет об обучении во Франции и стипендиях правительства, о волонтерских проектах и стажировках. Будут объявлены предстоящие культурные мероприятия и конкурсы для детей и молодежи.



Что еще в планах? В январе открывается онлайн-фестиваль французского кино.



А в период с 5 февраля по16 апреля состоятся заседания киноклуба во главе с тележурналистом Флоранс Трёй. После просмотра новейших кинолент участникам встречи предложат записать на видео впечатления от просмотра, дать свою рецензию на фильм. Лучшие будут участвовать в конкурсе «Приз молодых любителей французского кино». И главной наградой станет поездка во Францию.



В марте - апреле 2018 года состоится традиционный Фестиваль франкофонии. В его рамках пройдут конкурсы песни, чтецов, лингвистический «Золотое перо», смотр театров, а также встречи с носителями языка и показы фильмов на языке оригинала.



21 марта самарские рестораны будут участвовать в мировой акции «Вкус Франции». А летом откроется лингвистический лагерь. В начале учебного года пройдет IV Международный фестиваль «Французская осень». Жителей города ожидает широкая культурная программа.



- Среди мероприятий осени - фотовыставка «Мода и дресс-коды». В этом году в экспозицию, которая проедет по всему миру, вошла и работа фотографа из Самары Светланы Маковеевой. Мы ею гордимся. И надеемся, что самарцы и в дальнейшем будут становиться призерами международных конкурсов, - отметил Пьер Мансини.



Справка «СГ»

«Альянс Франсез Самара» - первая в стране культурно- просветительская некоммерческая общественная организация, действующая при поддержке посольства Франции в России. Открыта 3 июля 2001 года лично президентом Франции Жаком Шираком. «Альянс Франсез Самара» входит в мировую сеть из более чем 800 центров французского языка и франкоговорящих культур.