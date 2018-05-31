Новый Дворец спорта на Молодогвардейской будет больше, чем планировалось
На эти цели из областного бюджета выделят 121, 5 млн рублей.
В техзадании, размещенном на сайте госзакупок, указано, что с учетом корректировок новая площадь здания должна составлять 28, 3 тысячи квадратных метров, что на 2,5 тысячи квадратных метров больше ранее предполагаемой площади нового дворца. При этом высота здания после всех внесенных корректировок не должна превышать 28 метров.
В числе будущих изменений - увеличение площади вестибюлей и фойе 1-3 этажей за счет расширения здания, частичная перепланировка помещений, увеличение объема здания для организации зоны для проведения коференций вместимостью не менее 600 мест на 3 и 4 этажах,разработать проект пристроя для проведения конференций, семинаров, круглых столов и т.д., а также предусмотреть возможность трансформации пространства (раздвижные перегородки) для объединения малых залов в единое пространство.
Еще подрядчику предстоит учесть стояночные места (разметку) для легковых автомобилей, устройство контрольно-пропускного пункта на два поста с шлагбаумами, оборудованных средствами защиты на предмет обнаружения оружия, взрывчатки и боеприпасов. Кроме того, нужно будет предусмотреть благоустройство прилегающей территории (малые архитектурные формы, декоративные элементы, озеленение и освещение) с учетом территории цирка и другой окружающей застройки.
Аукцион в электронной форме пройдет 25 июня. Все работы должны быть выполнены в течение полугода с момента заключения контракта, но не позднее 20 декабря этого года.
Напомним, новый ледовый дворец на Молодогвардейской вместит в себя три ледовые площадки, универсальный спортивный зал, а также тренажерный зал, зал хореографии, раздевалки и технические помещения. Основные трибуны, располагающиеся ассиметрично, будут вмещать 5000 зрителей. также проектом предусмотрены выдвижные трибуны-блитчеры. Здесь будут проводить официальные спортивные мероприятия и концерты.
В техзадании, размещенном на сайте госзакупок, указано, что с учетом корректировок новая площадь здания должна составлять 28, 3 тысячи квадратных метров, что на 2,5 тысячи квадратных метров больше ранее предполагаемой площади нового дворца. При этом высота здания после всех внесенных корректировок не должна превышать 28 метров.
В числе будущих изменений - увеличение площади вестибюлей и фойе 1-3 этажей за счет расширения здания, частичная перепланировка помещений, увеличение объема здания для организации зоны для проведения коференций вместимостью не менее 600 мест на 3 и 4 этажах,разработать проект пристроя для проведения конференций, семинаров, круглых столов и т.д., а также предусмотреть возможность трансформации пространства (раздвижные перегородки) для объединения малых залов в единое пространство.
Еще подрядчику предстоит учесть стояночные места (разметку) для легковых автомобилей, устройство контрольно-пропускного пункта на два поста с шлагбаумами, оборудованных средствами защиты на предмет обнаружения оружия, взрывчатки и боеприпасов. Кроме того, нужно будет предусмотреть благоустройство прилегающей территории (малые архитектурные формы, декоративные элементы, озеленение и освещение) с учетом территории цирка и другой окружающей застройки.
Аукцион в электронной форме пройдет 25 июня. Все работы должны быть выполнены в течение полугода с момента заключения контракта, но не позднее 20 декабря этого года.
Напомним, новый ледовый дворец на Молодогвардейской вместит в себя три ледовые площадки, универсальный спортивный зал, а также тренажерный зал, зал хореографии, раздевалки и технические помещения. Основные трибуны, располагающиеся ассиметрично, будут вмещать 5000 зрителей. также проектом предусмотрены выдвижные трибуны-блитчеры. Здесь будут проводить официальные спортивные мероприятия и концерты.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
31 мая 2018
117
31 мая 2018
137
31 мая 2018
454
31 мая 2018
153
31 мая 2018 , 14:09
75
На эти цели из областного бюджета выделят 121, 5 млн рублей.
31 мая 2018 , 13:01
117
В этом году будет подготовлен проект благоустройства. Об этом сообщила в четверг, 31 мая, глава...
31 мая 2018 , 12:28
132
Елена Махова, входящая в Творческий союз художников России, довольно часто в последнее время...
31 мая 2018 , 12:09
137
Вы знаете, что такое бордо? Большинство из вас, дорогие читатели, сейчас вспомнили о знаменитом...
31 мая 2018 , 11:19
127
2018-й объявлен в России Годом добровольца и волонтера. «Самарская газета»...
31 мая 2018 , 11:07
454
2 и 3 июня в Самаре пройдет «ВолгаФест».
19 мая 2018 , 10:50
45
Для многих подростков летние каникулы - возможность не только отдохнуть от школьных занятий, но...
31 мая 2018 , 10:47
154
В особняке Курлиной пройдут концерты и игры с детьми.
31 мая 2018 , 10:27
144
Ученик 8-го класса Самарского лицея информационных технологий, житель Октябрьского района...
31 мая 2018 , 09:36
153
Врачи и медицинские сестры будут дежурить на объектах Чемпионата мира по футболу 25 дней.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2 мая 2018
4883
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 мая 2018
4348
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
8 мая 2018
3824
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
3586
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
3475
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4883
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
2 мая 2018
1345
Это будет самый сложный для меня обзор за последние годы.
1 мая 2018
1247
Празднование Первомая в Самаре началось с торжественного шествия по площади Куйбышева. ...
3 мая 2018
368
На днях в Самару приезжали представители федерального министерства культуры и президиума...
3 мая 2018
501
На самарской сцене - премьера спектакля по пьесе Иржи Губача «Корсиканка»...