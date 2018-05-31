Новый Дворец спорта на Молодогвардейской будет больше, чем планировалось

В техзадании, размещенном на сайте госзакупок, указано, что с учетом корректировок новая площадь здания должна составлять 28, 3 тысячи квадратных метров, что на 2,5 тысячи квадратных метров больше ранее предполагаемой площади нового дворца. При этом высота здания после всех внесенных корректировок не должна превышать 28 метров.В числе будущих изменений - увеличение площади вестибюлей и фойе 1-3 этажей за счет расширения здания, частичная перепланировка помещений, увеличение объема здания для организации зоны для проведения коференций вместимостью не менее 600 мест на 3 и 4 этажах,разработать проект пристроя для проведения конференций, семинаров, круглых столов и т.д., а также предусмотреть возможность трансформации пространства (раздвижные перегородки) для объединения малых залов в единое пространство.Еще подрядчику предстоит учесть стояночные места (разметку) для легковых автомобилей, устройство контрольно-пропускного пункта на два поста с шлагбаумами, оборудованных средствами защиты на предмет обнаружения оружия, взрывчатки и боеприпасов. Кроме того, нужно будет предусмотреть благоустройство прилегающей территории (малые архитектурные формы, декоративные элементы, озеленение и освещение) с учетом территории цирка и другой окружающей застройки.Аукцион в электронной форме пройдет 25 июня. Все работы должны быть выполнены в течение полугода с момента заключения контракта, но не позднее 20 декабря этого года.Напомним, новый ледовый дворец на Молодогвардейской вместит в себя три ледовые площадки, универсальный спортивный зал, а также тренажерный зал, зал хореографии, раздевалки и технические помещения. Основные трибуны, располагающиеся ассиметрично, будут вмещать 5000 зрителей. также проектом предусмотрены выдвижные трибуны-блитчеры. Здесь будут проводить официальные спортивные мероприятия и концерты.