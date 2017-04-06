Новые возможности ипотечных кредитов Сбербанка

Теперь минимальная ставка на приобретение квартиры в новостройке составляет 10,4% при использовании «Электронной регистрации». Сервис «Электронная регистрация права собственности в Росреестре» позволяет покупателям квартир в новостройках зарегистрировать договор с застройщиком без посещения Росреестра или МФЦ. Время, необходимое для оформления документов, сокращается до 5-7 дней.Ставки на жилье в новостройке без использования «Электронной регистрации» начинаются от 10,9%. Минимальные ставки на квартиры на вторичном рынке снизились до 10,75%.Для жителей Самарской области, желающих приобрести готовое жилье, продлена специальная программа со сниженной ставкой, нижний уровень которой начинается от 10,75%.Изменения затронули и продукты «Военная ипотека — приобретение готового жилья» и «Военная ипотека — приобретение строящегося жилья». Ставка по этим продуктам единая и с учетом снижения будет составлять 10,9% годовых. Кроме того, Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по военной ипотеке до 2,22 млн. рублей.Вместе со снижением ставок по различным ипотечным кредитам Сбербанк увеличил срок действия положительного решения по жилищным кредитам до 90 календарных дней с даты его принятия для предоставления документов по объекту недвижимости. Ранее этот срок составлял 60 дней.Новый срок действия решения распространяется также на принятые ранее кредитные заявки, по которым срок действия положительного решения еще не истек.В пресс-службе Поволжского банка отметили, что постоянное снижение ставок и специальные акции обеспечили высокую популярность кредитов на жилье — почти 60% ипотечных займов в Поволжье выдано Сбербанком.Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.