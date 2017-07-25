Новые трехсекционные трамваи в Самаре подготовили к выходу на линию
Во вторник, 25 июля, водителям ТТУ вручили ключи от новой техники. Это произошло во время визита в трамвайное депо губернатора Самарской области Николая Меркушкина и главы города Олега Фурсова.
Напомним, недавно парк муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» пополнился 10 новыми трехсекционными низкопольными вагонами. Они вмещают до 300 пассажиров и позволяют с комфортом перевозить маломобильных граждан.
Это уже третья партия поставок электротранспорта за последние два года: до этого уже было закуплено 10 трамваев и 29 троллейбусов. Губернатор рассказал, что обновление парка ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России ™.
- Эти трамваи нового поколения, их вместимость практически в два раза выше, чем у тех вагонов, которые сегодня перевозят самарцев, - отметил Николай Меркушкин. - Конечно, они создадут дополнительные удобства для населения и будут успешно перевозить людей во время чемпионата мира.
- Хотелось бы поздравить жителей города с этим событием: благодаря поддержке областного правительства и губернатора мы сегодня презентовали 10 новых трамваев Усть-Катавского завода, - сказал Олег Фурсов. - Они уже прошли обкатку на наших дорогах в ночное время и скоро будут запущены в эксплуатацию.
Как ранее писал sgpress.ru, в ночь со среды, 20 июля, на четверг, 21 июля, состоялась ночная обкатка новых трамваев.
Напомним, недавно парк муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» пополнился 10 новыми трехсекционными низкопольными вагонами. Они вмещают до 300 пассажиров и позволяют с комфортом перевозить маломобильных граждан.
Это уже третья партия поставок электротранспорта за последние два года: до этого уже было закуплено 10 трамваев и 29 троллейбусов. Губернатор рассказал, что обновление парка ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России ™.
- Эти трамваи нового поколения, их вместимость практически в два раза выше, чем у тех вагонов, которые сегодня перевозят самарцев, - отметил Николай Меркушкин. - Конечно, они создадут дополнительные удобства для населения и будут успешно перевозить людей во время чемпионата мира.
- Хотелось бы поздравить жителей города с этим событием: благодаря поддержке областного правительства и губернатора мы сегодня презентовали 10 новых трамваев Усть-Катавского завода, - сказал Олег Фурсов. - Они уже прошли обкатку на наших дорогах в ночное время и скоро будут запущены в эксплуатацию.
Как ранее писал sgpress.ru, в ночь со среды, 20 июля, на четверг, 21 июля, состоялась ночная обкатка новых трамваев.
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