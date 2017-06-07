Новые победы новокуйбышевского театра «Грань»

1 июня в Тобольске состоялась церемония награждения лауреатов XV Фестиваля театров малых городов России, где театр «Грань» взял сразу две премии.



В числе его участников фестиваля - 15 творческих коллективов и театров из Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республик Удмуртия и Татарстан.



Театр студия «Грань» представил спектакль «Король Лир» в постановке Дениса Бокурадзе. Премию «Лучшая женская роль» получила Юлия Бокурадзе за роли Реганы и Шута в спектакле «Король Лир». Лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль» стал Сергей Поздняков за роли Эдмонда и Графа Кента в спектакле «Король Лир», сообщает пресс-служба театра.