Новокуйбышевский театр «Грань» увеличит свою площадку

Театр-студия увеличит свою площадь благодаря пристрою, который должен появиться с тыльной стороны здания Дворца культуры, где работает труппа.Городские власти и коллектив «Грани» надеются, что это поможет решить проблему нехватки места для всех желающих попасть в популярный театр.Театр «Грань» - многократный лауреат фестиваля Театра Наций, двукратный номинант главной театральной премии страны «Золотая Маска». В этом году он номинирован на «Маску» со спектаклем «Корабль дураков». В марте эта же постановка была признана лучшей на областном профессиональном конкурсе «Самарская театральная муза», где «Грань» также получила награды за актерский ансамбль и за лучшие роли молодых артистов (Даниил Богомолов и Любовь Тювилина).