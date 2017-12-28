Новогодняя ночь в Самарской области будет достаточно тёплой

По данным Приволжского УГМС, ветер будет дуть в южном и юго-восточном направлении со скоростью не более 12 м/c. Температура воздуха днем - от +3 до -5 градусов. В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют небольшое похолодание до -10 градусов.