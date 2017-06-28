Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским

Новый начальник областного главка был представлен личному составу в среду, 28 июня. Присутствовавший на мероприятии заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов отметил, что в наш регион прибыл очень опытный и авторитетный руководитель, перед которым поставлена задача сохранить лучший опыт, накопленный здесь, и поднять работу полиции на качественно иной уровень.Глава региона Николай Меркушкин дал высокую оценку профессиональным качествам Александра Винникова.- Александр Иванович очень опытный человек, он прошел все ступени службы в правоохранительных органах начиная от рядового сотрудника и заканчивая руководителем органов МВД региона. Это всегда очень ценится среди сотрудников, — подчеркнул губернатор, выразив уверенность, что между органами полиции и региональной властью сложатся хорошие взаимоотношения.Новому начальнику самарской полиции обозначили первоочередные задачи: контроль за незаконной предпринимательской деятельностью, подготовка Самары к мундиалю и совместная работа органов власти и полиции с общественными советами микрорайонов.